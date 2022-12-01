世界盃2022｜回味經典譯名 由龍格堡、保方到偷恐龍骨白必圖

法國傳奇 方亭（Fontaine）在單屆世界盃6場狂轟13球，仍是至今的紀錄保持者。這個譯名甚為古雅，法國風情滿分

巴西李三腳 李華度（Rivaldo）從前有人譯作利華度，但這名巴西中場曾對華倫西亞以罰球、遠射、倒掛金勾為巴塞取勝，李三腳既可致敬李小龍般利害的功力，比「利三腳」更有港味。

丹麥童話 勞特立（Laudrup）兄弟（米高、白賴仁」都是既俊朗，又具備細膩球技的進攻球員。雖然丹麥1992年後補出戰歐國盃更神奇奪冠，但米高勞特立沒有參賽，只有白賴仁勞特立是丹麥童話主角。

偷恐龍骨 「初步相信係一個叫白必圖嘅人偷咗恐龍骨，然後再憑佢嘅個人技術連過兩關，再一射入網」第一次認識巴西夢幻組合之一的白必圖（Bebeto），是周星馳電影《國產凌凌漆》。

瑞典火雲邪神 瑞典中場龍格堡（Ljungberg）是阿仙奴冠軍主力，他全盛期一頭紅髮，加上不惜氣力走位的踢法，贏盡阿仙奴球迷的心。