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體育
2022-12-01 12:00:16

世界盃2022｜回味經典譯名 由龍格堡、保方到偷恐龍骨白必圖

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白必圖（左起）、保方、碧根鮑華、龍格堡都是難忘的譯名。

白必圖（左起）、保方、碧根鮑華、龍格堡都是難忘的譯名。

方亭是世界盃紀錄保持者，他單屆6場攻入13球。（方亭维基）

方亭是世界盃紀錄保持者，他單屆6場攻入13球。（方亭维基）

法國傳奇

方亭（Fontaine）在單屆世界盃6場狂轟13球，仍是至今的紀錄保持者。這個譯名甚為古雅，法國風情滿分

 

李華度是巴西2002年奪世界盃主力。（李華度IG）

李華度是巴西2002年奪世界盃主力。（李華度IG）

巴西李三腳

李華度（Rivaldo）從前有人譯作利華度，但這名巴西中場曾對華倫西亞以罰球、遠射、倒掛金勾為巴塞取勝，李三腳既可致敬李小龍般利害的功力，比「利三腳」更有港味。

 

米高勞特立是丹麥好波之人。（巴塞隆拿官網）

米高勞特立是丹麥好波之人。（巴塞隆拿官網）

丹麥童話

勞特立（Laudrup）兄弟（米高、白賴仁」都是既俊朗，又具備細膩球技的進攻球員。雖然丹麥1992年後補出戰歐國盃更神奇奪冠，但米高勞特立沒有參賽，只有白賴仁勞特立是丹麥童話主角。

 

白必圖為巴西1994年世界盃冠軍成員。（白必圖IG）

白必圖為巴西1994年世界盃冠軍成員。（白必圖IG）

偷恐龍骨

「初步相信係一個叫白必圖嘅人偷咗恐龍骨，然後再憑佢嘅個人技術連過兩關，再一射入網」第一次認識巴西夢幻組合之一的白必圖（Bebeto），是周星馳電影《國產凌凌漆》。

 

瑞典中場龍格堡一頭紅髮，迷倒不少球迷。（龍格堡IG）

瑞典中場龍格堡一頭紅髮，迷倒不少球迷。（龍格堡IG）

瑞典火雲邪神

瑞典中場龍格堡（Ljungberg）是阿仙奴冠軍主力，他全盛期一頭紅髮，加上不惜氣力走位的踢法，贏盡阿仙奴球迷的心。

 

保方是意大利2006年冠軍功臣（保方IG）

保方是意大利2006年冠軍功臣（保方IG）

保住後方

保方（Buffon）黃興桂金句「保方保方，保住後方」，是這名意大利門神的最佳形容詞。

 

下為其他經典球員譯名

德國全能球星馬圖斯（Matthäus、右）（馬圖斯IG） 意大利中場鄧納東尼（Donadoni） 金色轟炸機奇連士文（Klinsmann） 荷蘭三劍俠之一古烈治（Gullit） 車路士名宿杜奧巴（Drogba） 荷蘭球王告魯夫（Cruyff） 大帝碧根鮑華（Beckenbauer） 德國好波之人慕拿（Möller） 墨西哥門將「花蝴蝶」甘波斯（Campos） 傑斯（Giggs） 羅馬尼亞球王 赫傑（ Hagi） 英格蘭翼鋒唐寧（Downing）
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