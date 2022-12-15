世界盃2022｜Now旁述︰麥總安巴比 「瀨尿牛丸叫法」惹球迷爭議

麥巴比被Now旁述稱為安巴比，但Now旁述又會將他叫成麥總安巴比。

4年前姓麥、依家改姓安？

翻查Now Sports網頁，上屆世界盃法國捧盃時仍稱呼作麥巴比，2018年7月大題為「麥巴比接棒當PSG 7號仔」。至2019年6月Now新聞仍使用麥巴比，大題為「麥巴比︰遲早去美職」。因此就算法國在12月18日晚上11時對美斯在陣的阿根廷取勝，將會是「安巴比」這個譯名首度高舉世界盃。

另一譯名爭議在於標準不一，葡萄牙兩名球員都以Ruben為名字，魯賓戴亞斯（Ruben Dias）譯作賀賓迪亞斯，而中場魯賓尼維斯（Ruben Neves）只譯尼維斯，沒有連同名字。除此之外，Now放在賀賓迪亞斯的發音標準，卻沒有在前鋒干卡路（Goncalo Ramos）身上應用相同的R音，只譯作干沙路拉莫斯而非干沙路哈莫斯或干沙路賀莫斯，令球迷不滿。

網民不滿標準不一

而有球迷不滿法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）被Now譯作法基迪莊，R音被和諧之餘，亦沒有照原音譯作法蘭基迪翁。阿根廷翼鋒Angel Correa多年來被Now譯作安祖哥利亞，但近年被改為安希哥利亞。