世界盃2022｜Now旁述︰麥總安巴比 「瀨尿牛丸叫法」惹球迷爭議

Now直播今屆世界盃，譯名令球迷混亂不已，當中法國前鋒麥巴比（Kylian Mbappe）在該台被譯作安巴比，直播時居然出現「麥總安巴比」事件。
世界盃2022︱許賢蘇豪尋NOW安巴比、哈伐斯由來 譯名音譯還是雅譯好？
4年前姓麥、依家改姓安？
網民︰吳巴比最近原音
Now譯名近年多次引起球迷爭議，原因是主要以音譯，評述員讀出安巴比、哈伐斯、干堤只是冰山一角。試當真許賢和蘇豪早前拍片，訪問Now相關職員的翻譯原則。不過譯名問題令Now評述員多次讀了麥巴比、夏蘭特等。直至今晨法國2:0勝摩洛哥一役，有網民聽到評述員讀出「麥總安巴比」認為非常有趣，就像經典港產片《食神》般「溝埋一齊變瀨尿牛丸」，此帖文於連登討論區成為體育區熱門文章。有網民認為安巴比譯音與原音仍有距離，建議岩巴比、吳巴比等。
Now Sports 4年前譯麥巴比
翻查Now Sports網頁，上屆世界盃法國捧盃時仍稱呼作麥巴比，2018年7月大題為「麥巴比接棒當PSG 7號仔」。至2019年6月Now新聞仍使用麥巴比，大題為「麥巴比︰遲早去美職」。因此就算法國在12月18日晚上11時對美斯在陣的阿根廷取勝，將會是「安巴比」這個譯名首度高舉世界盃。
另一譯名爭議在於標準不一，葡萄牙兩名球員都以Ruben為名字，魯賓戴亞斯（Ruben Dias）譯作賀賓迪亞斯，而中場魯賓尼維斯（Ruben Neves）只譯尼維斯，沒有連同名字。除此之外，Now放在賀賓迪亞斯的發音標準，卻沒有在前鋒干卡路（Goncalo Ramos）身上應用相同的R音，只譯作干沙路拉莫斯而非干沙路哈莫斯或干沙路賀莫斯，令球迷不滿。
網民不滿標準不一
而有球迷不滿法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）被Now譯作法基迪莊，R音被和諧之餘，亦沒有照原音譯作法蘭基迪翁。阿根廷翼鋒Angel Correa多年來被Now譯作安祖哥利亞，但近年被改為安希哥利亞。