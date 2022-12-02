世界盃2022｜《足球小將》又預言爭議入波？今次連西班牙比數都中！

今次的預言書便是《足球小將》最後一部漫畫《足球小將 Rising Sun》。這部作品於2014年開始連載，故事便由一眾U-23日本國腳戴志偉、小志強參加俄羅斯奧運，連載至2019年對德國時忽然宣布連載中止，後來才於《足球小將Magazine》專刊重新連載，現時劇情正講到日本對西班牙。不過要數巧合的便是漫畫中U-23日本於補時追和德國隊的入球，卻被網民指與這與周四日本反勝西班牙的入球十分相似。

入球過程連帶爭議都相似

現實中日本於下半場51分鐘由堂安律右路發難，傳予三笘薰再傳中，皮球繞過門將後由田中碧在門前撞射得手，入波後更有球員投訴皮球於傳中前已出界，有指德國隊亦於賽後投訴要求入球無效。而《足球小將 Rising Sun》第102話中，日本於補時8分鐘最後階段，同樣於小志強左路為底線傳給新田，由新田門前撞入追和。網民指不只入球過程相似，連入球後有投訴亦一樣，漫畫中德國隊認為補時已到，新田的入球不應該判入，球證便指其實是德國龍門在補時階段花了時間治療，所以球證認為應該補上補。