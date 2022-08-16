倫敦打吡惹火 主帥領紅 干地反擊杜曹 球證捱轟

英超倫敦打吡變領隊激鬥！車路士在倫敦打吡兩度領先下，被熱刺兩個問題「進攻」逼和2比2，雙方領隊賽後更握手險變講手，最終各領紅牌。賽後車路士主帥杜曹欲淡化事件，不過熱刺波士干地在冷靜過後，卻在社交媒體「撥火」，令事件繼續成為熱話。

車路士今場3位新兵都有好表現，先開紀錄一球是左翼衛古古列拿開出角球，中堅高列巴尼靚抽入網；再度領先是靠史達寧助攻翼衛列斯占士入球。不過熱刺先後由賀積查治在68分鐘及哈利卡尼96分鐘入球扳平；兩球均疑似有球員犯規在先，但球證安東尼泰萊及VAR均視若無睹。此舉令杜曹氣憤之餘，藍軍球迷賽後更聯署，要求過往已有不少對己隊不利判決的安東尼泰萊，往後禁止執法車路士比賽，截至香港時間昨晚，聯署人數已近11萬人。

杜曹賽後受訪亦稱：「或許會更好。(安東尼泰萊不再執法車路士比賽)我可向你保證，整個更衣室、每一個人都有這樣想法；球員在場當然知道是甚麼一回事。對手兩個入波都不應成立。」

今場杜曹與干地擦出火花，二人在球隊入波時都曾衝到對方陣營慶祝，似帶挑釁；至完場後握手更引發衝突，並各領一面紅牌。杜曹解釋因對方握手時沒有眼神接觸覺得不敬，因而「握手不放」。