倫敦打吡惹火 主帥領紅 干地反擊杜曹 球證捱轟

干地:好彩那時見不到你……

杜曹賽後淡化衝突,並說「我相信大家之後都不會有這種壞感覺,我們都是為球隊戰鬥……沒有人受辱、受傷,沒有拳頭交,對我來說,沒有大不了。」干地賽後亦說:「若見到對方挑釁,我的答案亦會一樣。下次我們不握手,那就解決問題。」不過干地之後在個人IG story貼圖文:「好彩那時見不到你,否則抵你被我踢到跌低!」(Luckily I didn’t see you… making you trip over would have well deserved.)發文附上一張杜曹在入波慶祝時在干地身邊跑過的圖片,再引熱話。