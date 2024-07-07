健美 | 選手兼大學講師暢談迷思︰不應該讓身體承擔風險

機緣巧合地愛上健身 現在健身已經成為了趨勢，可是大家對健身又有多少的了解呢？身兼健美選手、博士後研究員和大學講師的健身界新星的何思德Robin，或許能為大家帶來對健身的啟發。 從2009年剛讀大學的Dr. Ho還是名游水運動員，在澳洲機緣巧合地首次接觸了健身。當時他接觸到好幾名健美身材的欖球員身材魁梧，令他開始想追隨他們的步伐。YouTube是個好導師，當時主要靠是上網看影片教學，加上與別人交流學習相關知識。然而過了一段時間，他發現自己的進步快速，自覺有不錯的天賦並一直努力。 記者︰黃熙民

2023年香港健美及運動體適能錦標賽中的到銅獎

於2023年第二次參與比賽

健美選手心得分享 要有一個有效而安全的健美訓練，狀態非常重要。Robin會盡量每天睡至少7小時，在重訓前的一餐，預留1小時消化時間，而訓練前也會攝取足夠的增補劑（pre-workout），一絲不苟。如果當天狀態欠佳，會注重訓練下數多於重量。就算是平時訓練也不用過於訓練大重量，因為這未必是增肌的最好方式。表示自己以前是「ego lifting」只在意大重量訓練，到後來發現這樣的進步較慢。持續張力才是增肌訓練的重點，需要感受到每一次下數的離心收縮。

健身錯誤迷思 少走冤枉路 很多人為了修身，認為鍛煉腹肌就能縮小腰圍，可是Robin認為：「練腹肌只是鍛煉肌肉，與脂肪無關，就算做了100下也是一樣的。必須控制飲食和帶氧運動才有用，這是唯一的方法。」 很多人健身練腿也會做槓鈴深蹲，可是槓鈴帶來的增肌效果未必對每個人也有效：「就算自己做槓鈴深蹲，大腿維度也進步得很慢，原因是槓鈴並不能帶來持續張力。不像使用機械，每一秒也對肌肉施加張力。所以如果訓練計劃有槓鈴深蹲而進步並不明顯的人，不妨嘗試使用機械的深蹲。」Robin認為同樣道理放在臥推也一樣，指槓鈴也未必對適合每個人。

健美=用藥？ 有些人認為跑步的時候穿多一點，汗流多點的話減脂效果就會更有效，Robin卻不認同：「這樣做只是流失更多水分而已，才會形成變輕的假象。反而在冬天的時候，為了更快熱身，多穿一件衣服能有助身體預熱。」 現在有自然（不用藥）和非自然（可以用藥）的比賽，也有些比賽沒有明確的分界，不過網上對健美討論，總會和「藥」拉上關係。事實上要服用類固醇才能變大隻嗎？ Robin指有些不用藥的人練得比用藥的人好，也視乎個人對藥物的反應。作為崇尚自然的選手，Robin建議說：「應否用藥是個人的選擇，就算用藥也應該去到人體極限才考慮。很多健美人士在很早期就服用，甚至亂用，副作用非常明顯。而這也是不必要的。」他認為健身就是為了健康，不應該讓身體承擔風險。