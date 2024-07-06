健美｜興趣事業兩者兼得 大學講師何思德：一切都是熱誠和自律

研究員在忙碌中不忘融健美入生活 隨著健身近年盛行，很多人都開始關注和跟隨健美路線，開始增肌減脂，打造身形。健身對大學講師何思德Robin Ho來説，除了是興趣和訓練出理想身材，更是為了培養健康與紀律。「一切都是熱誠和自律」這句話，由既是講師，亦是博士後研究員及健美選手的Robin說出口，說服力十足。 健身年資達15年的Dr. Ho在學術界和健美領域都有成就，他擁有阿德萊德（Adelaide）大學的生物醫學科學學士學位，專攻生理學和遺傳學，並在香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫護學院獲得公共衛生碩士和博士學位。目前，Dr. Ho是香港中文大學體育的博士後研究員和講師，已發表30多篇學術論文。

用成績證明自己