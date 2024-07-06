健美｜興趣事業兩者兼得 大學講師何思德：一切都是熱誠和自律

研究員在忙碌中不忘融健美入生活
隨著健身近年盛行，很多人都開始關注和跟隨健美路線，開始增肌減脂，打造身形。健身對大學講師何思德Robin Ho來説，除了是興趣和訓練出理想身材，更是為了培養健康與紀律。「一切都是熱誠和自律」這句話，由既是講師，亦是博士後研究員及健美選手的Robin說出口，說服力十足。
健身年資達15年的Dr. Ho在學術界和健美領域都有成就，他擁有阿德萊德（Adelaide）大學的生物醫學科學學士學位，專攻生理學和遺傳學，並在香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫護學院獲得公共衛生碩士和博士學位。目前，Dr. Ho是香港中文大學體育的博士後研究員和講師，已發表30多篇學術論文。
再沒有藉口了
Dr. Ho在研究生生活中艱難備賽，為了達到目標，連喘息的空間也沒有，時間已不是障礙物。何思德在2022年中得到香港健美錦標賽-古典健美 170cm以上分組的前六名。接著在2023年在香港健美及運動體適能錦標賽中的到銅獎，接連參賽，可見對健美不是「玩玩下」，不禁想到他是如何兼顧興趣和正職？
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運動員的自律
2009年澳洲，Dr. Ho在朋友的帶領下初次接觸健身，一試便是15年。他全靠熱誠和自律才能同時兼顧工作和興趣。甚至大學的研究項目也是關於健身，「發掘更多的健身科學並融入自己的訓練當中。結果很美好，可是中間的過程卻十分煎熬。需面對正職，備賽，家人等壓力。」
體能的疲倦遠不及精神上的疲倦，再加上壓力才是最大的挑戰︰「承受工作上的壓力，也為健身失去了陪伴家人的時間；自然也缺乏社交生活的平衡。他比喻說：「那時候就好像活在一個箱子裏，為了自己的目標不得不犧牲社交生活。」每天過著自律而單一的生活，持續3個多月，除了工作以外，也需要照顧小朋友，一個星期訓練5至6日，每天訓練兩次及進食5餐，只是為了達成對自己的承諾。
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疫情後的展翅
在疫情期間所有的健身室都關閉了，每個人也想盡辦法健身，Robin也不例外︰「曾經千方百計地在家健身，利用有限的工具來維持高强度的肌肉活動。不能奢望進步，只能盡量維持肌肉。」
疫情過後Robin重新參加比賽，靠自己的知識備戰。終於，比賽不多的他得到了亮眼的成績。 他的家人沒有反對他的行為，可是卻難免懷疑這樣的付出是否得到相應的成績。Robin也用成績證明了一切。接下來Robin也打算繼續參加比賽，因為不進則退，「設定一個目標，才能更有動力去健身和進步。」長夜盡頭過後，他預視到未來的微光了。