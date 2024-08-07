黃洋告別戰獲全場掌聲

傑志除了黃洋、曾效力布力般的慈英（Jay Haddow）、明加索夫，還派出新兵鍾樂安與效力過阿仙奴和白禮頓青年軍門將泰利（Fynn Talley）。至於馬德里體育會雖缺少基沙文（Antoine Griezmann）和門將奧比歷（Jan Oblak），仍派出名氣不低的艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）祖奧菲歷斯（Joao Felix）、高基、安祖哥利亞 馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）正選。

開局7分鐘，剛由維拉利爾轉投馬德里體育會的挪威國腳9號阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）在禁區接應起腳中近柱彈入，這名身高1米95的前鋒上季在西甲射入23球，排在射手榜第2位。時間不出1分鐘馬體會中場逼搶成功，索洛夫梅開二度，在門將頭上笠入，助馬體會以2球領先。

即使開局不利，仍不滅傑志球迷的熱血，擊鼓吶喊聲不斷，為傑志球員打氣助威。戰至19分鐘，傑志24號中場顏卓彬手持鮮花入替19號黃洋，這名在傑志踢了13季的40歲老將正式踢完他生涯最後一戰，從球場畢業。不少傑志球迷在場邊高喊黃洋大哥的名字，歡送他球員生涯的最後一戰，場面十分動人。

上半場連補時兩分鐘結束比分2︰0，馬德里體育會領先。半場休息階段，有香港著名唱作歌手Tyson Yoshi為現場逾萬名觀眾獻唱。