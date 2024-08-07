「中銀人壽盃」傑志對馬德里體育會（Atletico Madrid） 於香港大球場舉行，吸引近萬五名觀眾入場觀賽，此役是傑志傳奇球員黃洋的告別戰，不少球迷特意入場支持。
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黃洋告別戰獲全場掌聲
傑志除了黃洋、曾效力布力般的慈英（Jay Haddow）、明加索夫，還派出新兵鍾樂安與效力過阿仙奴和白禮頓青年軍門將泰利（Fynn Talley）。至於馬德里體育會雖缺少基沙文（Antoine Griezmann）和門將奧比歷（Jan Oblak），仍派出名氣不低的艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）祖奧菲歷斯（Joao Felix）、高基、安祖哥利亞 馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）正選。
開局7分鐘，剛由維拉利爾轉投馬德里體育會的挪威國腳9號阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）在禁區接應起腳中近柱彈入，這名身高1米95的前鋒上季在西甲射入23球，排在射手榜第2位。時間不出1分鐘馬體會中場逼搶成功，索洛夫梅開二度，在門將頭上笠入，助馬體會以2球領先。
即使開局不利，仍不滅傑志球迷的熱血，擊鼓吶喊聲不斷，為傑志球員打氣助威。戰至19分鐘，傑志24號中場顏卓彬手持鮮花入替19號黃洋，這名在傑志踢了13季的40歲老將正式踢完他生涯最後一戰，從球場畢業。不少傑志球迷在場邊高喊黃洋大哥的名字，歡送他球員生涯的最後一戰，場面十分動人。
上半場連補時兩分鐘結束比分2︰0，馬德里體育會領先。半場休息階段，有香港著名唱作歌手Tyson Yoshi為現場逾萬名觀眾獻唱。
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迪美路夫為傑志破蛋
下半場換邊後，傑志人員不變，但馬體會就將正選11人整隊換走，全新陣容上場氣勢不改。51分鐘，馬體會15號馬田在禁區接應隊友列基美傳送射入，兩名同樣來自西班牙的球員合力將比分拉開至3︰0。62分鐘，馬體會攻門中楣後聖地亞高摩連奴頭槌補射彈入，傑志中場顏桌彬和門將泰利反應不及，比分拉開成4︰0。4分鐘後傑志中路反擊27號迪美路夫（Sherzod Temirov）右腳大力抽射入網，比分1︰4傑志成功「破蛋」。這位25歲來自烏茲別克的傑志前鋒的精彩入球，贏得全場球迷歡呼聲。
70分鐘，32號阿祖安尼奴建功以及85分鐘前法國國腳湯馬士林馬「執死雞」補入，最終馬體會勝6︰1完場。
比賽完場，傑志為黃洋送上致謝片段、特別版紀念球衣和特製球鞋，全場球迷送上掌聲祝福。黃洋大哥也特意繞場一圈致謝球迷，正式退役。