元朗行山路線｜河背水塘S型水壩兼遊港版嵐山竹林

初級行山路線途經景點2︰清潭上水塘排洪 大潭篤縮小版 越過一排白千層後左轉落斜，到達清潭上灌溉水塘。當時政府興建大欖涌水塘，令流經八鄉一帶水源被截流，影響農民生活。鄉民抗爭後，政府一口氣興建河背水塘及清潭水塘作灌溉之用，3個水塘在相約年份建成。到訪當日巧遇清潭上灌溉水塘排洪，像大潭篤水塘的縮小版本。過直路一條的清潭上灌溉水塘主壩後，轉彎落斜為清潭下灌溉水塘。當日下水塘沒有排洪，然而望向八鄉一帶的景像不錯。 沿路前行，部份路段連接上越野單車徑，要多加留意。經過河背坑瀑布後為河背營地分叉路，左轉上斜為往河背水塘，右路落斜為河背村離開。斜路登河背水塘樹蔭不多，幸斜度未算太高，15分鐘左右就來到河背水塘主壩。

初級行山路線途經景點3︰必到河背水塘S型水壩 河背水塘在1961年建成，曾入獲香港十景之一，主要灌溉新界西北農田。筆者沿河背水塘家樂徑畔塘行一圈。順或逆時針分別不大，順時針可在早段享受S型主壩及竹林等靚景。河背S型水壩約17.4米高，排洪時水聲壯觀，規模遠大於清潭水塘。水壩壁壘分明，水塘一面平靜，另一面水流不斷，上望大帽山雷達站和藍天白雲，成為打卡聖地不意外。 初級行山路線途經景點4︰河背竹林隧道 跨過水壩後右轉進入河背水塘家樂徑，是縮短版城門水塘畔塘徑，40分鐘內完走。過橋後，有少量石級上落即到達「港版嵐山竹林」之稱的河背竹林隧道。雖然竹林長度不及北港，但仍不難影靚相。家樂徑後半段景色較一般，較特別是河背水塘的湖中島。 沿路落斜回到河背營地，再落斜約15-20分鐘到達河背村，可前往小巴站結束行程。如只想到河背水塘，可於元朗泰衡街或錦上路站乘71號小巴到河背村，或駕車到河背村泊戶外停車場。下車後往育英學校方向，路口右轉微微上斜。再左轉約到河背營地，右轉15分鐘可到河背水塘，起步計約30分鐘。

初級行山路線一般不多於8公里，今次三塘連走全程約11.5公里，只因路況理想，體力要求比一般山路低得多，不止是初級親子行山路線，並同樣是低難度行山路線。沒有數之不盡樓梯級，就算上落斜也相對親民，沿路有多個補給點，減低了難度。當日所見不少膠樽及食物包裝堆積在水塘上，呼籲遊人自己垃圾自己帶走，謹記「山野不無痕」的原則，愛護自然。 元朗初級新手行山路線概要 雷公田→生態園→清潭上灌溉水塘→清潭下灌溉水塘→河背營地→河背灌溉水塘→河背水塘家樂徑→河背村 起步交通︰九巴51號-荃灣站或大河道上車

72號小巴-元朗泰衡街總站或錦上路港鐵站C出口

雷公田村落車

終點交通︰71號小巴-河背村上車，錦上路港鐵站落車

距離：約11.5公里

時間：3.5-4.5小時（連休息及拍照）

撤退點︰石崗燒烤區10號場往清譚路或元崗村

補給點︰石崗燒烤區3號場加水站、農場鮮奶、香港青年協會有機園莊 Cafe、河背村士多

廁所︰雷公田、石崗燒烤區3號場公廁、引水道流動廁所、河背營地流動廁所、河背村太陽能廁所

體力：2/5

技術：1/5

景色︰4/5