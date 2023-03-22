元荃古道全走路線︱元朗至荃灣 難度路線圖整合 交通攻略解鎖

元荃古道全走︱難度路線圖整合 交通攻略解鎖

景點1︰大棠楓香紅葉 二坳仔左轉，燒烤場人聲漸遠，往右落樓梯見欄杆往右，迎來泥徑、石橋和少量樓梯，經東白虎坳、紅色的媽娘廟落樓梯，過竹林至標距柱C6115接上大欖林道-大棠段。大棠楓香林紅葉數十棵，可能為全香港最多的紅葉。麥理浩徑10段在秋冬時大棠成為紅葉勝地，香港紅葉季節為11月下旬至1月，每到紅葉季節時大棠即人山人海。

元荃古道全段走不簡單 C6115左轉落斜，到多個路口交匯的吉慶橋，設涼亭及流動廁所。沿柏油路輕微上斜至彎位。跟「小欖越野單車徑」右轉，建議沿路旁而行留意前、後方的越野單車，安全第一。臨到大欖涌管理站前，往左方登樓梯往田夫仔捱完一截樓梯，至路口左轉接上另一段更斜更難行的樓梯。在竹林取左方進入林蔭小徑，略為回氣再登另一條樓梯，接上大欖林道-清快塘段左轉。

景點2︰上塘時光倒流 清快塘村為中途撤出點，若夠體力完成元荃古道全走，可在流動廁所旁往左，離開大欖林道。此段電話訊號接手不佳，為時近一小時，因此出發前要了解元荃古道路線圖，勿依賴手提電話。上樓梯至M169接上大路往右進入田夫仔營地，勿沿大路逆行麥理浩徑9段。在營地穿過竹林，要克服一條斜度非常攞命的天梯。於C6109「往田夫仔露營場」往左落斜，直至見到黑黃相間的鐵柱靠右離開柏油路上樓梯。C6105旁的路牌有指示往上塘，有時間可花廿分鐘經石路一探古村。上塘最豪華的「文苑」近百年歷史，為兩樓大宅，文苑附近有石磨等農業工具，像時光倒流。

景點3︰蓮花山學校及滑梯 元荃古道後段路況變成花崗石路，行得愈來愈輕鬆，至C6104蓮花山路牌左轉泥徑，抵達蓮花山公立學校。這條白色石製滑梯可能是香港現存最具特色及歷史的滑梯，高度近2米，結構尚算完整。但滑梯已有不少裂痕，內部亦有螞蟻窩及植物，不建議在這條歷史古物上瀡滑梯。向前行為蓮花山公立學校課室。學校建於50年代，至80年代停辦。經歲月洗禮後，成為打卡廢墟探索的景點。蓮花山公立學校大部份屋頂已倒塌。瓦片散落在課室地上。圖書館已披上了一層樹藤當外衣，牆身化為綠色。

景點4︰石龍拱海景 石龍拱高474米，可沿學校後行5分鐘抵達三角測量站，但落山要面對浮沙碎石有機會受傷。想降低難度，可原路折返至C6104，續前往荃灣。石龍拱涼亭為元荃古道主要打卡位，放眼便是葵涌碼頭、青衣、汀九橋、青馬大橋，天清的話香港島、大嶼山北部的海景也在眼內。飽覽過藍巴勒海峽後，經下花山轉幾個彎，引水道再落幾段樓梯，接荃灣柴灣角街完成元荃古道全走。

元荃古道全程約15公里 元荃古道難度不低，為古人實用為先的運輸路線，路程長約15公里。若體能或時間有限，而又不需要往大棠欣賞紅葉的，不妨選擇元荃古道或荃灣出發往深井。如果由荃灣出發行元荃古道，乘巴士在港安醫院下車。下車後向前行，元荃古諭道荃灣起步為先難後易，前3公里不斷上樓梯或斜路，海拔爬升300米以上。

元荃古道路線圖 路線 大棠山道→大棠楓香林紅葉→吉慶橋→田夫仔→石龍拱→下花山→荃灣港安醫院 起步交通 K66巴士-朗屏站B1上車

紅色小巴-紅棉圍上車

大棠山路站下車 終點交通 39A九巴-港安醫院站往荃灣

或步行往荃景圍天橋乘車 補給 清快塘喜香農莊 撤退 C6104經花山尾往荃錦坳

C6112後經清快塘往深井 廁所 大棠燒烤區、大棠流動廁所、吉慶橋、清快塘涼亭 距離/需時 約15公里

4-5小時(連休息及拍照) 體力 3/5 技術 2/5 景色 4/5