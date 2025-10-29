全運會｜帆船隊貝俊龍為港隊奪全運首金

在汕尾舉行的全運帆船賽，港將貝俊龍在男子愛爾卡7級賽事(ILCA 7)為中國香港代表隊奪得今屆全運競賽項目第一金。

貝俊龍在第11輪賽事開始有6分優勢，最後一輪只需取得頭6名已肯定奪冠，最終貝俊龍在這輪賽事得第4名，以淨總分33分勝出，山西的唐元帥及江蘇選手羅軍鎖分獲銀、銅牌。

貝俊龍為港隊奪得今屆競賽項目第一金，亦是港帆船隊全運歷來第一面金牌。貝俊龍賽後稱，整個星期都很艱難，風很小、浪很大，所以很難應付。對他來說並不容易，很開心在整個賽事保持穩定發揮，亦是「贏出的原因。」