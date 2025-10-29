全運會｜帆船隊貝俊龍為港隊奪全運首金

在汕尾舉行的全運帆船賽，港將貝俊龍在男子愛爾卡7級賽事(ILCA 7)為中國香港代表隊奪得今屆全運競賽項目第一金。
貝俊龍在第11輪賽事開始有6分優勢，最後一輪只需取得頭6名已肯定奪冠，最終貝俊龍在這輪賽事得第4名，以淨總分33分勝出，山西的唐元帥及江蘇選手羅軍鎖分獲銀、銅牌。
貝俊龍為港隊奪得今屆競賽項目第一金，亦是港帆船隊全運歷來第一面金牌。貝俊龍賽後稱，整個星期都很艱難，風很小、浪很大，所以很難應付。對他來說並不容易，很開心在整個賽事保持穩定發揮，亦是「贏出的原因。」
李家超：非常開心
已抵達南韓準備出席亞太經合組織領導人非正式會議的行政長官李家超，對貝俊龍奪金表示感到非常鼓舞、非常開心，又呼籲大家一起為他們打氣。文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦熱烈祝賀貝俊龍為中國香港贏得十五運會第一面金牌，對貝俊龍和其教練團隊致以衷心祝賀。
貝俊龍奪得個人金牌，將獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣75萬港元。今屆十五運會奪牌的香港特區運動員，可獲由香港賽馬會贊助香港體育學院推出的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發獎金；個人項目金、銀、銅牌分別可獲75萬、37.5萬及15萬港元；團體項目金、銀、銅牌則獲150萬、75萬及30萬港元。