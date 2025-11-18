全運會｜黃澤林闖網球男單4強至少鎖定銅牌　明早爭入決賽

第15屆全運會周二賽事，香港球手黃澤林(Coleman)早上出戰男子網球單打8強賽事，直落兩盤7:5、6:0擊敗北京球手崔杰，率先拿到4強席位。由於男單賽事不設季軍戰，因此無論Coleman下仗贏波與否，都可以最少為港隊摘走一面銅牌。

21歲、世界排名143位的黃澤林今場面對世界排名319位的崔杰，首盤開出5次「ace 球」，激戰54分鐘先以7:5險勝。次盤黃澤林完全掌握節奏，開出4次「ace 球」，清脆地以6:0拍走對手。黃澤林花了1小時23分鐘過關，4強對手將是河北孫發京及浙江吳易昺一役的勝方。

4強賽事將於周三早上10時在珠海橫琴國際網球中心舉行，由於不設季軍戰，因此無論Coleman在4強賽事贏波與否，最少都可以為港隊鎖定一面銅牌。