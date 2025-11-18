全運會｜黃澤林闖網球男單4強至少鎖定銅牌　明早爭入決賽

第15屆全運會周二賽事，香港球手黃澤林(Coleman)早上出戰男子網球單打8強賽事，直落兩盤7:5、6:0擊敗北京球手崔杰，率先拿到4強席位。由於男單賽事不設季軍戰，因此無論Coleman下仗贏波與否，都可以最少為港隊摘走一面銅牌。
21歲、世界排名143位的黃澤林今場面對世界排名319位的崔杰，首盤開出5次「ace 球」，激戰54分鐘先以7:5險勝。次盤黃澤林完全掌握節奏，開出4次「ace 球」，清脆地以6:0拍走對手。黃澤林花了1小時23分鐘過關，4強對手將是河北孫發京及浙江吳易昺一役的勝方。
4強賽事將於周三早上10時在珠海橫琴國際網球中心舉行，由於不設季軍戰，因此無論Coleman在4強賽事贏波與否，最少都可以為港隊鎖定一面銅牌。
網球男單賽程
- 周三, 早上10時起, 4強
- 周四, 早上10點, 決賽
截至周二中午12時，不計算黃澤林最終得到的獎牌在內，香港代表團在本屆全運會已經累積8金2銀7銅，合共17面獎牌，是香港隊歷屆參加全運會最多獎牌的一次。
香港代表團全運會獎牌榜
8金2銀7銅，17面獎牌(截至11月18日中午12時)
- 金牌 貝俊龍 帆船男子愛爾卡7級(ILCA 7)
- 金牌 李思穎 單車女子公路個人賽
- 金牌 何詩蓓 女子200米自由泳
- 金牌 香港男子七人欖球隊 七人欖球賽
- 金牌 何詩蓓 女子100米自由泳
- 金牌 李思穎、梁穎儀 女子麥迪遜賽
- 金牌 何甄陶 男子50米自由泳
- 金牌 李思穎 女子全能賽
- 銀牌 何思朗 男子佩劍個人賽
- 銀牌 韋祺、Robin Elg、彭詩雅、奧斯卡 三項鐵人混合接力賽
- 銅牌 香港男子網球隊 男子青年組團體賽
- 銅牌 奧斯卡 男子三項鐵人個人賽
- 銅牌 佘繕妡 女子重劍個人賽
- 銅牌 麥世霆 男子200米蛙泳
- 銅牌 張家朗 男子花劍個人賽
- 銅牌 何詩蓓 女子50米自由泳
- 銅牌 何詩蓓 女子50米蛙泳
原文刊登於 Yahoo 體育