南生圍行山賞日落｜單車跑步自駕遊皆宜

南生圍河流導賞徑距離為5.5公里，如果由元朗站經南生圍（Nam Sang Wai）繞一圈大約9公里，踩單車或自駕遊甚至跑步皆宜。打卡聖地婚紗橋、白千層樹林、大草原，加上日落都是南生圍受歡迎的原因。文︰山全部都係山

日落行山景點 1 ︰香港僅餘橫水渡

元朗G2出口落行人天橋左轉，於朗日路右轉入舊墟路。跟大路而行，右轉入山貝路。越過小巴站後於山貝河畔左轉。經過幾間村屋後，到達橫水渡付費過河。截至2022年，橫水渡船費7元，單車8元，船程半分鐘，是香港唯一仍以人手撐船的橫水渡。