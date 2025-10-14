熱門搜尋:
體育
2025-10-14 16:00:00

南生圍行山賞日落｜單車跑步自駕遊皆宜

南生圍

南生圍是日落行山路線。

南生圍河流導賞徑距離為5.5公里，如果由元朗站經南生圍（Nam Sang Wai）繞一圈大約9公里，踩單車或自駕遊甚至跑步皆宜。打卡聖地婚紗橋、白千層樹林、大草原，加上日落都是南生圍受歡迎的原因。文︰山全部都係山

日落行山景點1︰香港僅餘橫水渡

元朗G2出口落行人天橋左轉，於朗日路右轉入舊墟路。跟大路而行，右轉入山貝路。越過小巴站後於山貝河畔左轉。經過幾間村屋後，到達橫水渡付費過河。截至2022年，橫水渡船費7元，單車8元，船程半分鐘，是香港唯一仍以人手撐船的橫水渡。

南生圍賞日落　單車跑步自駕遊皆宜

日落行山景點2︰《黑社會》取景地

過河後直行，不久到成記士多，不需補給的話往左，經南生圍士多後多棵白千層和蘆葦田迎接，歡迎來到南生圍。由於交通方便，杜琪峯電影《黑社會》在此地取景，南生圍發生派系內鬥，東莞仔（林家棟飾）與大頭（林雪飾）爭奪象徵無上權力的龍頭棍。至於許鞍華電影《明月幾時有》中，東江縱隊的劉黑仔（彭于晏飾）亦在南生圍遇上日軍。   

南生圍 南生圍

日落行山景點3︰婚紗橋天空之鏡

平整的路徑加上樹蔭之助，在炎熱的日子也不覺辛苦。不久遇上一群人爭相拍照，原來著名打卡地點婚紗橋就在不遠處。平靜的水面形成天空之鏡，反映木橋、雞公嶺和雲彩。南生圍村民把河道劃分為魚塘或田，以魚業、農業維生。不過近年不少農地被收購而荒廢，而南生圍濕地緩衝區有機會變成高樓大廈，在借來的時間要好好在南生圍留影一番。

逆走南生圍河流導賞徑

經帳篷和草原後，接上南生圍路。沿山貝河行，即逆走南生圍河流導賞徑，資料牌介紹河道、濕地、河盆、白鷺、黑臉琵鷺、招潮蟹、彈塗魚、植物等。經錦田河西鐵高架橋後，在博愛醫院作為終點。

南生圍的生態價值甚高，因此自己垃圾自己帶走，切勿留下火種，保護環境。就算選擇步行繞9公里，也不過2.5小時，單車或自駕遊就更快捷，一至兩個小時已足夠到訪多個景點。

元朗日落行山路線概要

路線

元朗站→山貝路→橫水渡→婚紗橋→南生圍路→博愛醫院

起步交通

611小巴同益街市上車

山貝路下車

終點交通

原路折返

補給

南生圍士多及汽水機

廁所

山貝村、沿路太陽能廁所

需時：12小時

體力：1/5

技術：1/5

景色︰4.5/5

