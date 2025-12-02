喀麥隆世界盃出局爆內訌　奧拿拿踢出非洲國家盃名單

喀麥隆在世界盃外圍賽出局，未能晉身明年世界盃決賽周之後，早前進行的足協主席的改選，而伊度奧（Samuel Eto'o）成功連任後，與董事會決定解僱主帥的布里斯（Marc Brys），同時接任主帥的前助教，在本月底展開的非洲國家盃外單中，剔除不少名氣球員，包括前曼聯門將的奧拿拿（Andre Onana）。

喀麥隆足協完成主席改選後僅1日，連任主席的前國腳伊度奧與董事會成員宣布解僱布里斯。他們批評這位在去年4月由喀麥隆體育部門委任的主帥，足協指控布里斯拒絕參與會議，未有向足協披露他的訓練計劃，還有破壞與贊助商關係以及未有準時提交選人安排等，並指布里斯「以詭計逃避出席記者會的義務」。報道指出，喀麥隆足協與體育部早在布里斯上任就已經因為有關合約的合法性引發爭議。