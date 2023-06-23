國際奧委會褫奪國際拳擊協會地位　奧運項目未受影響

IOC在周四（22日）的會議上，在70個有效投票中，獲69票贊成取消IBA的地位。IBA在2019年起，被IOC以內部管理混亂及貪污問題嚴重為理由，暫停他們作為國際體育管理組織的資格，並且由IOC自行承辦2021年的東京奧運拳擊項目。

拳擊項目在奧運的未來仍存在擔憂，雖然上屆東京奧運由IOC自行主辦，而在今年4月，一個新的國際拳擊機構世界拳擊協會（World Boxing）成立，不過明年巴黎奧運仍會由IOC自行主辦，雖然IOC總幹事的Christophe de Kepper曾保證拳擊未來5年仍在計劃之中，不過在2028年的洛杉磯奧運中，仍未有將拳擊列為項目。

國際奧委會仍主辦明年奧運項目

在投票之前，IOC主席巴赫（Thomas Bach）表示：「我們對拳擊沒有問題，我們對拳手也沒有意見。拳手是應該值得由一個有誠信而且透明的國際機構管理。而國際體育仲裁法庭（CAS）在周二（20日）亦駁回了IBA的上訴。

IBA就聲明指，認為有關決定是「令人厭惡以及純政治操作」，指「我們已成功實施國際奧委會的指引，以及他們的所有建議。儘管面對挑戰，IBA仍承諾會發展拳擊及主辦官方的比賽如最高水平的世界拳擊錦標賽。我們不能掩蓋的一個事實，是今天的決定對全球的拳擊運動來說是災難，而且這是公然違背國際奧委會對拳擊運動及其運動員的最佳利益。」至於世界拳擊協會就歡迎有關裁決，形容是拳擊運動的一個重要時刻。