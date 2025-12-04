大帽山禾秧山芒草行山路線｜訪妙高台山火瞭望台

初段容易迷路勿輕視 分叉路往鉛礦坳方向，斜度高企，可以行山杖輔助。樹蔭漸減，初見荃灣、葵涌及青山一帶景色，上望為目的地之一的禾秧山。分叉路指引「城門引水道/鉛礦坳」，選城門引水道方向，進入相思林徑。天清時相對容易尋找路口，若大霧時迷路指數偏高，定必以地圖或離線地圖輔助。相思林徑上落不大，然而不時要過溪或路旁植物荗密，行走時所費時間比想像中長。經石大門登禾秧山較直接。有餘力的可先往雙三角石室再登頂，但雙三角石室相對危險度高而且蜜蜂多，不建議新手前往。

景點1︰ 禾秧山芒草處處 向西橫行，見城門水塘與獅子山，及後大帽山雷達站亦現身。於雙三角石室旁登山，坡度大增，不時要扶住樹木借力。約20-30分鐘登上平原，往石林方向再上便是禾秧山。秋季日子，大片芒草海包圍禾秧山，輕風陣陣令金黃色的芒草更添立體感，不遜大東山、東洋山等芒草勝地。

景點3︰日出打卡點妙高台 妙高台又稱大帽山山火瞭望台。妙高乃佛教名詞，與日本新潟縣的妙高山、台北拇指山與劍頭山間的妙高台步道等「撞名」。多年前到訪時，山火瞭望台仍有專人駐守，近年相信監察工具轉為自動。妙高台的山火瞭望台四邊窗圍上綠色木條，分別「東、南、西、北」白字，成為打卡勝地。 妙高台處景色與禾秧山同樣開揚，正前方更對準青衣，更接近大嶼山。由於與大帽山道相距約10分鐘腳程，是不少人等待日出、日落的好地方。由妙高台望向大嶼山，多重山勢的遠至鳳凰山形成層巒疊嶂，若光影及季節配合，驚喜不絕。向廢棄廁所左方泥徑而行，約10分鐘接上麥理浩徑8段的大帽山道。若想離開，落斜向標距柱M151慢行，沿大帽山道景觀較佳，約半小時到荃錦坳。假如車流多或想訓練落山，於禾塘崗後沿麥理浩徑而走，間中需要上坡因此時間一定較大帽山道長，約45分鐘經大帽山連姐茶水亭到荃錦坳。

大帽山行山路線概要 路線 菠蘿壩→龍門郊遊徑→相思林徑→禾秧山→妙高台→麥理浩徑8段→荃錦坳 起步交通 82號小巴-荃灣站B出口兆和街上車 終點交通 51號巴士-大帽山郊野公園站上車 補給 菠蘿壩士多及加水站、大帽山連姐茶水亭 廁所：菠蘿壩、 大帽山遊客中心 距離：約8.5公里 需時：4至5小時 體力：3.5/5 技術：3/5 景色︰4.5/5