大帽山禾秧山芒草行山路線｜訪妙高台山火瞭望台

禾秧山高度767米，僅次大帽山、鳳凰山、大東山及四方山，兩大賣點為季節限定的芒草海及全年供應的禾秧石林，一眼看盡六條大橋壯麗景色。沿路往妙高台山火瞭望台風景攝人，經大帽山道離開，先難後易。不過，上坡之路非官方路線以泥徑為主，而且不乏密林內穿梭路況，做好準備才出發。文︰山全部都係山
初段容易迷路勿輕視
分叉路往鉛礦坳方向，斜度高企，可以行山杖輔助。樹蔭漸減，初見荃灣、葵涌及青山一帶景色，上望為目的地之一的禾秧山。分叉路指引「城門引水道/鉛礦坳」，選城門引水道方向，進入相思林徑。天清時相對容易尋找路口，若大霧時迷路指數偏高，定必以地圖或離線地圖輔助。相思林徑上落不大，然而不時要過溪或路旁植物荗密，行走時所費時間比想像中長。經石大門登禾秧山較直接。有餘力的可先往雙三角石室再登頂，但雙三角石室相對危險度高而且蜜蜂多，不建議新手前往。
景點1︰禾秧山芒草處處
向西橫行，見城門水塘與獅子山，及後大帽山雷達站亦現身。於雙三角石室旁登山，坡度大增，不時要扶住樹木借力。約20-30分鐘登上平原，往石林方向再上便是禾秧山。秋季日子，大片芒草海包圍禾秧山，輕風陣陣令金黃色的芒草更添立體感，不遜大東山、東洋山等芒草勝地。
景點2︰禾秧山眺六條大橋
由城門水塘主壩可見禾秧山，不少人誤以為是大帽山，因此禾秧山又有「假大帽」之名。禾秧山石陣處處，而禾秧石林又稱王母石林，有大大小小的，包括肥豬石、火焰石、王母點將台等。岩石高低不一，攀爬或拍照時注意安全及讓路，更要自己垃圾自己帶走。禾秧山視野廣闊，與市區距離較大帽山山頂更近，除了南丫島、大嶼山外，遠至香港島、青衣也不難辨認。昂船洲大橋、長青橋、青衣大橋汀九橋、青馬大橋、汲水門大橋，六條香港著名大橋盡在眼底。
由禾秧山向西北方，往妙高台方向。主要為山腰路，需要定時查看離線地圖辨認方向。沒有樹蔭下，秋冬還算涼爽，若夏天難度大增。突然一段急落後，在竹林跨過澗，路胚明朗得多，一路延伸到妙高台。
景點3︰日出打卡點妙高台
妙高台又稱大帽山山火瞭望台。妙高乃佛教名詞，與日本新潟縣的妙高山、台北拇指山與劍頭山間的妙高台步道等「撞名」。多年前到訪時，山火瞭望台仍有專人駐守，近年相信監察工具轉為自動。妙高台的山火瞭望台四邊窗圍上綠色木條，分別「東、南、西、北」白字，成為打卡勝地。
妙高台處景色與禾秧山同樣開揚，正前方更對準青衣，更接近大嶼山。由於與大帽山道相距約10分鐘腳程，是不少人等待日出、日落的好地方。由妙高台望向大嶼山，多重山勢的遠至鳳凰山形成層巒疊嶂，若光影及季節配合，驚喜不絕。向廢棄廁所左方泥徑而行，約10分鐘接上麥理浩徑8段的大帽山道。若想離開，落斜向標距柱M151慢行，沿大帽山道景觀較佳，約半小時到荃錦坳。假如車流多或想訓練落山，於禾塘崗後沿麥理浩徑而走，間中需要上坡因此時間一定較大帽山道長，約45分鐘經大帽山連姐茶水亭到荃錦坳。
由城門水塘登禾秧山的非官方路線，路徑不明顯，因此有迷路風險，出發前請做足準備，大霧及下雨不宜。若想降低爬升時間，可逆走於川龍出發經妙高台，或荃錦坳沿大帽山道經妙高台往禾秧山。
芒草｜大東山、東洋山、鳳凰山等十大秋冬行山路線（附交通安排）
|
大帽山行山路線概要
|
路線
|
菠蘿壩→龍門郊遊徑→相思林徑→禾秧山→妙高台→麥理浩徑8段→荃錦坳
|
起步交通
|
82號小巴-荃灣站B出口兆和街上車
|
終點交通
|
51號巴士-大帽山郊野公園站上車
|
補給
|
菠蘿壩士多及加水站、大帽山連姐茶水亭
|
廁所：菠蘿壩、 大帽山遊客中心
|
距離：約8.5公里
|
需時：4至5小時
|
體力：3.5/5
|
技術：3/5
|
景色︰4.5/5