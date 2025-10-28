芒草2025｜大東山、東洋山、鳳凰山等十大秋冬行山路線（附交通安排）

香港芒草季節為每年10月尾至12月初，近日Threads已有不少帖文指大東山已出現芒草海。但其實香港在芒草季節時，除了東洋山、鳳凰山，還有不少行山路線都可以賞芒草。隨此之外，不少行山路線可順道觀賞紅葉、纜車等打卡好去處。以下文章便和讀者分享多條芒草行山路線/賞芒好去處，由初級路線到高難度版都可供選擇。
芒草行山路線1：大東山芒草
大東山多年前已是行山熱點，直到陳奕迅的EP《Taste the Atmosphere》封面照一出，大東山便得到了「陳奕迅山」之名，每到10月至12月的芒草季節都會人山人海。只是大東山高869米，為香港第3高山峰，賞芒人士如果想找條上落最容易的路線，便可由東涌巴士總站乘3號嶼巴，在伯公坳下車沿路前行上樓梯，約40分鐘便到大東山一號觀景台，可看到兩旁密密麻麻的芒草。
大東山芒草路線：
- 路線：伯公坳→大東山一號觀景台→標距柱L15左轉→跳板石→大東山山頂→爛頭營→>伯公坳
- 交通︰東涌3M嶼巴或11及23號嶼巴，於伯公坳起步
- 距離/ 需時：約6公里/ 5-6小時
行大東山注意：
- 東涌巴士3號嶼巴設分段收費，上巴士時向車長講明在伯公坳落，可獲分段折扣
- 爛頭營不應站或坐在屋頂打卡，免生危險
- 記得遵守山野不留痕守則，自己垃圾自己帶走
- 上山連同拍照及休息約5小時，全程幾乎沒有樹蔭，要做好防曬準備
芒草行山路線2：東北船灣郊野公園苗三古道
想睇芒草未必要挑戰高難度的大東山，難度較低又可以看到芒草和紅葉還有位於東北船灣郊野公園的苗三古道。苗三古道樹蔭多，岸邊生物多樣化，沿中可見到招潮蟹及赤紅色岩石，中途又有補給站，是條人氣高企的賞芒草路線。
苗三古道路線概要：
- 路線：烏蛟騰→九担租→苗三古道→上苗田→下苗田→三椏村→原路折返
- 交通︰大埔墟鐵路站乘275R九巴或20R小巴總站起步
- 距離/ 需時：約10公里/ 5.5小時
苗三古道注意：
- 部份地段電話訊號接收不良，宜帶齊地圖指南針、預先規劃路線，再下載離線地圖作保險
- 苗三古道海岸的岩石達一億年歷史，勿拿走或破壞岩石
- 可於荔枝窩碼頭乘船回程到馬料水的
芒草行山路線3：彌勒山經昂坪棧道
彌勒山人氣相對低，但風景及芒草不遜其他路線。彌勒山望向鳳凰山見盡疊嶂層巒，而且經昂坪360救援徑（昂坪棧道）可瞰香港國際機場，近距離與纜車拍照，亦可和大片芒草打卡。
彌勒山路線概要：
- 路線：昂坪廣場→心經簡林/天壇大佛→彌勒山（751米）→昂坪360救援徑（昂坪棧道）→逸東邨→東涌
- 交通︰東涌乘嶼巴23號到昂坪廣場起步
- 距離/ 需時：約7.5公里/ 4.5小時
彌勒山注意：
- 昂坪棧道上落山一點都不輕鬆，記得帶上行山杖
芒草行山路線4：八仙嶺尋找芒草海
衛奕信徑9段八仙嶺行山路線難度不低，其中亦有一段天梯約1.5公里內要爬升350米，對於行山新手甚為容易「爆偈」。只是走過黃嶺、行至純陽峰與犁壁山間，於秋冬天時便可看到壯觀的芒草海，犁壁山芒草盛放，不遜大東山。
八仙嶺路線概要：
- 路線：鶴藪水塘→屏風山→黃嶺→犁壁山→八仙嶺→大美督
- 交通︰粉嶺乘52B小巴往鶴藪東山下起步
- 距離/ 需時：約10.5公里/ 6小時
八仙嶺注意：
- 八仙嶺一帶蜜蜂數目不少，根據漁護署指引，行山人士勿行入草叢等蜜蜂聚居點、勿打擾蜂巢、勿用香體用品
- 八仙嶺是衛奕信徑難度最高一段，登屏風山的天梯極大級，全程總攀升和總下坡分別超過850米，不容輕視
- 勿在八仙嶺及任何行山地方吸煙
芒草行山路線5：馬鞍山一片銀白海浪如仙境
馬鞍山郊野公園有多條受歡迎的行山路線，而其中一條較為崎嶇難行但又可以看到滿山芒草的便是連走馬鞍山（702米） 附近的山嶺，包括吊手岩（588米）、牛押山（677米）和大金鐘（534米）。於牛押山與馬鞍山之間的芒草最為壯觀，身高及人的金黃芒草滿佈山頭，隨風輕曳，置身在一片銀白海浪中猶如仙境。
馬鞍山路線概要：
- 路線：馬鞍山郊野公園 ► 吊手岩 ► 牛押山 ► 馬鞍山 ► 大金鐘 ► 昂平營地 ► 馬鞍山郊野公園
- 交通︰港鐵馬鞍山站乘村巴NR84在馬鞍山郊野公園燒烤場下車
- 距離/ 需時：約7公里/ 5小時
注意：
- 大金鐘上斜一段為行山「入門級」，但下山時難度提升了10倍，不少人要半蹲半坐才能緩慢地下山
- 路線開揚，沿途遮蔭甚少，前往前需要做足防曬功夫
芒草行山路線６：禾秧山賞芒草及六條大橋
禾秧山雖然不及大東山熱門，但其兩大賣點為季節限定的芒草海及全年供應的禾秧石林，一眼看盡六條大橋，景色不比其他行山路線失色。沿路往妙高台山火瞭望台風景攝人，經大帽山道離開，先難後易。不過，上坡之路非官方路線以泥徑為主，而且不乏密林內穿梭路況，記得做好準備才出發。
大帽山探禾秧山芒草行山路線概要：
- 路線：菠蘿壩→龍門郊遊徑→相思林徑→禾秧山→妙高台→麥理浩徑8段→荃錦坳
- 交通︰82號小巴-荃灣站B出口兆和街上車
- 距離/ 需時：約8.5公里/ 5小時
注意：
- 由城門水塘登禾秧山的非官方路線，路徑不明顯，因此有迷路風險，出發前請做足準備，大霧及下雨不宜
- 若想降低爬升時間，可逆走於川龍出發經妙高台，或荃錦坳沿大帽山道經妙高台往禾秧山
芒草行山路線7：九龍坑山天梯賞芒草
九龍坑山是鄰近市區行山路線，太和站A出口前往大埔頭的紅磚屋至天梯入口。九龍坑山是香港行山著名天梯之一，由入口到休憩設施為1214級，玉秀峰至九龍坑山956級，未計算天然山徑及斜路已最少行2170級樓梯。不過行過長命斜亦有回報，天梯之路，不難找到色彩斑駁的蝴蝶，秋冬限定於山頂亦有芒草盛放，絕對值回票價。
九龍坑山行山路線概要：
- 路線：太和站A出口→寶雅路→大埔頭徑→衛奕信徑8段→九龍坑山→鳳園
- 交通︰太和港鐵站A出口巴士於太和巴士總站下車
- 距離/ 需時：約7.3公里/ 3.5小時
注意：
- 如不是執意緊隨衛奕信徑，以交通及等車時間加上難度而言，在九龍坑山經鳳園離開較衛徑輕鬆快捷
芒草行山路線8：東洋山賞芒草兼悼《無間道》傻強
西貢區東洋山海拔532米，每到10月下旬山頂都會化為芒草海，夾雜少量狗尾草，逆光畫面是IG打卡熱門地點。之外，沿衛奕信徑4段上坡抵飛鵝山觀景台，便會來到《無間道》傻強（杜汶澤飾）撞車位置，可同時回顧港產片經典場境。
東洋山市區芒草路線概要：
- 路線：飛鵝山道→東洋山→飛鵝山觀景台→大老山氣象站→沙田㘭道→慈雲山道
- 交通︰91M/92/91號巴士 鑽石山C2出口上車德望學校下車
- 距離/ 需時：約10公里/ 4-5小時
注意：
- 落東洋山略跣，記得穿上抓地力強的行山鞋
芒草行山路線9：鯉魚門石礦場芒草壁畫睇日落
零難度芒草行山路線，最推介鯉魚門石礦場。由油塘站出發，一小時內到達金光閃閃的芒草和蘆葦草海，是市區看日落、海景打卡點。海鮮街的味道夾雜礦場遺址，令郊遊增添新生趣。
鯉魚門石礦場芒草路線概要：
- 路線：油塘→鯉魚門海鮮街→鯉魚門燈塔→鯉魚門石礦場→原路折返
- 交通︰油塘站A2出口，或24S小巴油塘巴士總站上車，鯉魚門牌坊落
- 距離/ 需時：約4.5公里/ 2-3小時
注意：
- 鯉魚門石礦場部份工作室遺址完整，但部份碼頭和樓梯已隨風化而碎石，因此打卡前安全至上，勿站太出易生意外
芒草行山路線10：鳳凰山芒草︱鳳凰徑3段穿梭香港第二高山峰賞雲海
香港第二高山峰鳳凰山（Lantau Peak），是行大運或香港看日出熱門行山路線鳳凰徑3段由山大嶼山333米的伯公坳登鳳凰山，已算是最簡單登頂的路。踏上不易行的天梯，換來長途萬里芒草連綿、雲海、鳳頂、石壁水塘、大佛、東涌等景色後，瘋狂落樓梯後於昂坪漫遊心經簡林、大佛、昂坪市集，每一啖食物、飲品都格外回味。
鳳凰山芒草路線概要：
- 路線：伯公坳→鳳凰山→斬柴坳→昂坪
- 交通︰3M/11/23號嶼巴 東涌B出口上車，伯公坳落
- 距離/ 需時：約4.5公里/ 3-4小時
注意：
- 做好防曬準備，秋冬及入黑後風力大要帶備保暖衣物
