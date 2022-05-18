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體育
2022-05-18 19:38:37

屯門行山路線｜彩虹欄杆往虎地 藍地水塘集天空之鏡及猛鬼於一身

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屯門行山路線

屯門行山靚景要數彩虹欄杆。

屯門行山選擇不少，要靚景又不難行當數彩虹欄杆，非虎地郊遊徑莫屬。遊歷集天空之鏡及猛鬼水塘於一身的藍地水塘作完美句號，時間及距離不長，半天閒遊十分理想。 文：山全部都係山

屯門行山：｜彩虹欄杆虎地郊遊徑藍地水塘天空之鏡猛鬼傳說

最近起點的巴士站為何福堂書院，若由屯門港鐵站出發可於B出口落電梯，沿天橋底的向東行。在屯門市商場旁位置上天橋經杯渡輕鐵站，直至杯渡路末段過紅綠燈，麥理浩徑終點旁的黃色欄杆為行程正式起點。初段逆走麥理浩徑10段，留意指示沿大路而行，抬級而上不用急。

短程屯門行山沿途景點1︰屯門彩虹欄杆看青山

分叉路向屯門徑方向而非麥理浩徑，拾級而上經過涼亭後，為屯門打卡名勝彩虹欄杆。彩虹欄杆左面為雄偉的青山、圓頭山及屯門市景色，欄杆弧度像山頂盧吉道，色彩更艷麗。若想避開人潮，可選擇平日或在周六、日、公眾假期晨早起步，否則很大機會人山人海。彩虹欄杆伸延至近若夢園，後段背景為樹叢，故此望到青山的數十米為打卡區域。若一心到彩虹欄杆拍照，建議在此原路折返。

▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

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短程屯門行山沿途景點2︰虎地郊遊徑 傳說曾有老虎出沒？

續走路邊看到壽星公、關公、財神等像雕刻，若夢園是也。轉上長梯級後已是全程最高位。往藍地水塘方向落斜，中途可見天水圍及深圳一帶樓陣。看到虎地郊遊徑起點門牌，又可以通過虎地燒烤場沿馬路往藍地水塘。根據艾迪叔叔刊於第114期《嶺南人》，虎地之名已難以查證由來，有幾個說法包括虎地下村山邊的山崗為虎口狀，另一說法為古時曾有老虎出沒，品種為華南虎，第3個說法是堪輿學地名叫法。

▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

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短程屯門行山沿途景點3︰藍地水塘天空之鏡

到達藍地灌溉水塘，不難在欄杆位拍到打卡照，水天一色心情自然好起來。藍地灌溉水塘原稱老虎坑水塘，灌溉到虎地、老虎坑等地方，1957年3月28日由時任港督葛量洪揭幕。藍地水塘面積為17,000平方米，儲水量11.6萬立方米，水塘的最深處達20米。藍地水塘主壩旁有小徑登上一個三角測量站，不過到訪當日路面維修，否則不難用電話拍攝到航拍角度。

▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

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藍地水塘又名猛鬼水塘

藍地水塘曾發生多宗致命意外，包括2002年9歲女童姜淑婷。事緣當日17名富泰邨邨友到水塘嬉水，當中一人攀石澗時失足，骨牌效應接連撞倒同行人，令多人跌落水遇溺，姜被淤泥吸住雙腳未能脫身，失救身亡。多年來最少6名兒童在此處喪命，因此藍地水塘又有「猛鬼水塘」之名。

享受完「小桂林」的天空之鏡後，在主壩旁的樓梯下山，經過村落及在2022年停止運作的藍地石礦場後，沿路出富泰邨乘車完結行程。無論如何，也不應在水塘游泳，最高可罰款5萬及監禁2年，安全第一。彩虹欄杆與藍地水塘難度不高，而且路標甚多，一般人也能應付到，相對行山更像郊遊。

 

屯門行山路線︰

杯渡路何福堂逆走部份麥理浩徑10段屯門徑彩虹段若夢園虎地郊遊徑藍地水塘藍地石礦場虎地下村富泰邨

起步交通︰何福堂書院巴士站/屯門港鐵站B出口/杯渡輕鐵站

屯門行山路線概要：

終點交通︰富泰邨乘小巴/巴士或步行20分鐘到兆康站

全程：約4.5公里

需時：3-4小時（包括休息及拍照時間）

體力需求：1.5/5

技術需求：1.5/5

景色︰3.5/5

撤退點︰彩虹欄杆原路折返

補給點︰藍地石礦場旁汽水機

廁所︰虎地燒烤區流動廁所

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