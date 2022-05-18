屯門行山路線｜彩虹欄杆往虎地 藍地水塘集天空之鏡及猛鬼於一身

屯門行山選擇不少，要靚景又不難行當數彩虹欄杆，非虎地郊遊徑莫屬。遊歷集天空之鏡及猛鬼水塘於一身的藍地水塘作完美句號，時間及距離不長，半天閒遊十分理想。 文：山全部都係山
屯門行山：｜彩虹欄杆｜虎地郊遊徑｜藍地水塘天空之鏡｜猛鬼傳說｜
最近起點的巴士站為何福堂書院，若由屯門港鐵站出發可於B出口落電梯，沿天橋底的向東行。在屯門市商場旁位置上天橋經杯渡輕鐵站，直至杯渡路末段過紅綠燈，麥理浩徑終點旁的黃色欄杆為行程正式起點。初段逆走麥理浩徑10段，留意指示沿大路而行，抬級而上不用急。
短程屯門行山沿途景點1︰屯門彩虹欄杆看青山
分叉路向屯門徑方向而非麥理浩徑，拾級而上經過涼亭後，為屯門打卡名勝彩虹欄杆。彩虹欄杆左面為雄偉的青山、圓頭山及屯門市景色，欄杆弧度像山頂盧吉道，色彩更艷麗。若想避開人潮，可選擇平日或在周六、日、公眾假期晨早起步，否則很大機會人山人海。彩虹欄杆伸延至近若夢園，後段背景為樹叢，故此望到青山的數十米為打卡區域。若一心到彩虹欄杆拍照，建議在此原路折返。
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短程屯門行山沿途景點2︰虎地郊遊徑 傳說曾有老虎出沒？
續走路邊看到壽星公、關公、財神等像雕刻，若夢園是也。轉上長梯級後已是全程最高位。往藍地水塘方向落斜，中途可見天水圍及深圳一帶樓陣。看到虎地郊遊徑起點門牌，又可以通過虎地燒烤場沿馬路往藍地水塘。根據艾迪叔叔刊於第114期《嶺南人》，虎地之名已難以查證由來，有幾個說法包括虎地下村山邊的山崗為虎口狀，另一說法為古時曾有老虎出沒，品種為華南虎，第3個說法是堪輿學地名叫法。
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短程屯門行山沿途景點3︰藍地水塘天空之鏡
到達藍地灌溉水塘，不難在欄杆位拍到打卡照，水天一色心情自然好起來。藍地灌溉水塘原稱老虎坑水塘，灌溉到虎地、老虎坑等地方，1957年3月28日由時任港督葛量洪揭幕。藍地水塘面積為17,000平方米，儲水量11.6萬立方米，水塘的最深處達20米。藍地水塘主壩旁有小徑登上一個三角測量站，不過到訪當日路面維修，否則不難用電話拍攝到航拍角度。
▼按圖看清沿途風景、路線重點▼
藍地水塘又名猛鬼水塘
藍地水塘曾發生多宗致命意外，包括2002年9歲女童姜淑婷。事緣當日17名富泰邨邨友到水塘嬉水，當中一人攀石澗時失足，骨牌效應接連撞倒同行人，令多人跌落水遇溺，姜被淤泥吸住雙腳未能脫身，失救身亡。多年來最少6名兒童在此處喪命，因此藍地水塘又有「猛鬼水塘」之名。
享受完「小桂林」的天空之鏡後，在主壩旁的樓梯下山，經過村落及在2022年停止運作的藍地石礦場後，沿路出富泰邨乘車完結行程。無論如何，也不應在水塘游泳，最高可罰款5萬及監禁2年，安全第一。彩虹欄杆與藍地水塘難度不高，而且路標甚多，一般人也能應付到，相對行山更像郊遊。
屯門行山路線︰
杯渡路→何福堂逆走部份麥理浩徑10段→屯門徑彩虹段→若夢園→虎地郊遊徑→藍地水塘→藍地石礦場→虎地下村→富泰邨
起步交通︰何福堂書院巴士站/屯門港鐵站B出口/杯渡輕鐵站
屯門行山路線概要：
終點交通︰富泰邨乘小巴/巴士或步行20分鐘到兆康站
全程：約4.5公里
需時：3-4小時（包括休息及拍照時間）
體力需求：1.5/5
技術需求：1.5/5
景色︰3.5/5
撤退點︰彩虹欄杆原路折返
補給點︰藍地石礦場旁汽水機
廁所︰虎地燒烤區流動廁所