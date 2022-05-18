屯門行山路線｜彩虹欄杆往虎地 藍地水塘集天空之鏡及猛鬼於一身

短程屯門行山沿途景點1︰屯門彩虹欄杆看青山 分叉路向屯門徑方向而非麥理浩徑，拾級而上經過涼亭後，為屯門打卡名勝彩虹欄杆。彩虹欄杆左面為雄偉的青山、圓頭山及屯門市景色，欄杆弧度像山頂盧吉道，色彩更艷麗。若想避開人潮，可選擇平日或在周六、日、公眾假期晨早起步，否則很大機會人山人海。彩虹欄杆伸延至近若夢園，後段背景為樹叢，故此望到青山的數十米為打卡區域。若一心到彩虹欄杆拍照，建議在此原路折返。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

短程屯門行山沿途景點2︰虎地郊遊徑 傳說曾有老虎出沒？ 續走路邊看到壽星公、關公、財神等像雕刻，若夢園是也。轉上長梯級後已是全程最高位。往藍地水塘方向落斜，中途可見天水圍及深圳一帶樓陣。看到虎地郊遊徑起點門牌，又可以通過虎地燒烤場沿馬路往藍地水塘。根據艾迪叔叔刊於第114期《嶺南人》，虎地之名已難以查證由來，有幾個說法包括虎地下村山邊的山崗為虎口狀，另一說法為古時曾有老虎出沒，品種為華南虎，第3個說法是堪輿學地名叫法。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

短程屯門行山沿途景點3︰藍地水塘天空之鏡 到達藍地灌溉水塘，不難在欄杆位拍到打卡照，水天一色心情自然好起來。藍地灌溉水塘原稱老虎坑水塘，灌溉到虎地、老虎坑等地方，1957年3月28日由時任港督葛量洪揭幕。藍地水塘面積為17,000平方米，儲水量11.6萬立方米，水塘的最深處達20米。藍地水塘主壩旁有小徑登上一個三角測量站，不過到訪當日路面維修，否則不難用電話拍攝到航拍角度。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼