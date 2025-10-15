巴西歷史性不敵日本　安察洛堤批評球隊崩潰

早已取得世界盃決賽周資格的巴西隊，在本月國際賽期出訪東亞，與南韓及日本兩支亞洲勁旅交手。在首戰5:0大勝南韓之後，卻在周二（14日）以2:3不敵日本隊，是日本首次在國際賽中擊敗巴西。巴西主帥的安察洛堤（Carlo Ancelotti）對球隊表現不滿，更直指在失誤輸了第1球後，球隊表現即時崩潰。

日本在90年代發展足球以巴西作為基礎學習，也派出像三浦知良等到當地學法，因此日本人對巴西印象一直是足球王國，日本足球的師父，因此這場國際友誼賽背後的意味並不單純。日本隊上半場先被保羅軒歷基（Paulo Henrique）以及加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）在6分鐘內連入兩球，半場落後0:2。不過巴西後防的犯錯，在52分鐘被南野拓實追回一球，之後巴西竟然兵敗如山倒，接連被中村敬斗以及上田綺世攻破大門，以2:3反勝為敗，也是日本隊首次在國際賽擊敗巴西，同時是巴西26年來首次不敵亞洲球隊，對上一次是在1999年3月以0:1不敵南韓。