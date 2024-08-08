巴黎奧運｜中國乒乓男團四強挫法國 將與瑞典爭金

乒乓球男團四強賽事，中國隊以場數3比0撃敗東道主法國，將與瑞典爭奪金牌。

首場雙打賽事，中國以馬龍夥拍王楚欽出戰法國的阿歷斯李布隆(Alexis Lebrun)及加斯(Simon Gauzy)，結果中國組合以直落3局13比11、11比5及11比2勝出，先取首場。

第二場單打賽事，中國派出男單金牌得主樊振東出戰銅牌得主李布隆(Felix Lebrun)。兩人曾於男單四強交手，當時樊振東以直落4局勝出，今仗他以11比3及13比11先取兩局，17歲天才新星李布隆於第三局贏11比8，局數追近至1比2。