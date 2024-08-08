巴黎奧運｜中國乒乓男團四強挫法國 將與瑞典爭金

乒乓球男團四強賽事，中國隊以場數3比0撃敗東道主法國，將與瑞典爭奪金牌。
首場雙打賽事，中國以馬龍夥拍王楚欽出戰法國的阿歷斯李布隆(Alexis Lebrun)及加斯(Simon Gauzy)，結果中國組合以直落3局13比11、11比5及11比2勝出，先取首場。
第二場單打賽事，中國派出男單金牌得主樊振東出戰銅牌得主李布隆(Felix Lebrun)。兩人曾於男單四強交手，當時樊振東以直落4局勝出，今仗他以11比3及13比11先取兩局，17歲天才新星李布隆於第三局贏11比8，局數追近至1比2。
到了第四局，雙方爭持非常激烈，樊振東打至第六個match point終於取得奠勝一分，以16比14拿下該局，局數羸3比1，中國場數領先至2比0。
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王楚欽第三戰反勝阿歷斯李布隆
第三場單打賽事，中國以王楚欽出戰阿歷斯李布隆，在先輸一局7比11下，及後連贏3局11比8、11比9及11比1，局數反勝3比1，中國亦以直落3場擊敗法國，將於明晚9時舉行的決賽，與瑞典爭金。
瑞典在較早前舉行的另一場四強賽事，在場數落後0比2下，最終以3比2反勝日本，殺入決賽。
乒乓球男團決賽
中國 vs 瑞典
8月9日(周五)21:00