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體育
2024-08-10 23:32:02

巴黎奧運｜中國再贏日本奪女子團體冠軍　國家隊摘全部5面乒乓球金牌

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中國在乒乓球女團贏得金牌。(美聯社)

中國在乒乓球女團贏得金牌。(美聯社)

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巴黎奧運的女子乒乓球團體決賽，中國隊以3:0的場數擊敗日本，與男團同樣保持五連勝，而中國也取得乒乓球全部5項的金牌。

在女團的決賽，中國再次遇上上屆決賽對手的日本。日本隊首場派出了張本美和與早田希娜的組合上陣，面對意想不到的組合，中國代表的陳夢與王曼昱有點應付不來，首局就以9:11落敗，第2局中國隊修正過後，以11:6追平局數。然而日本組合也及時調整，以同樣11:6的比數在第3局再度領先。不過中國組合之後繼續都以11:6的分數追平，將總局數追至2:2。決勝第5局，日本隊本來有兩個局分，在中國隊成功挽救後，反被中國以12:10的分數反超，中國以局數3:2取得首場。

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日本的張本美和與早田希娜合作首局雙打。(路透社) 中國的陳夢與王曼昱在首場反勝日本組合。(路透社) 日本的張本美和與早田希娜合作首局雙打。(路透社)

孫穎莎輕取平野美宇

第二場的單打，中國派出女單銀牌的孫穎莎對日本的平野美宇，雖然平野美宇首局迫到打「刁時」輸11:13，不過孫穎莎始終實力較高之下，連贏兩局11:6，輕鬆以局數3:0取勝，令中國隊場數領先至2:0。

落後的日本在第三場由張本美和再對王曼昱，張本美和雖然首局先贏14:12，不過之後王曼昱以12:10追平局數，第3局更以11:7反勝。第4局王曼昱乘勇再贏11:6，以局數3:1勝出。而中國隊也因此以場數3:0擊敗日本，衞冕女團。

日本的平野美宇未能追近。(路透社) 孫穎莎為中國輕取日本的平野美宇。(路透社) 中國的王曼昱擊敗日本的張本美和。(路透社) 日本代表張本美和。(路透社)
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