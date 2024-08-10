巴黎奧運｜中國再贏日本奪女子團體冠軍　國家隊摘全部5面乒乓球金牌

巴黎奧運的女子乒乓球團體決賽，中國隊以3:0的場數擊敗日本，與男團同樣保持五連勝，而中國也取得乒乓球全部5項的金牌。

在女團的決賽，中國再次遇上上屆決賽對手的日本。日本隊首場派出了張本美和與早田希娜的組合上陣，面對意想不到的組合，中國代表的陳夢與王曼昱有點應付不來，首局就以9:11落敗，第2局中國隊修正過後，以11:6追平局數。然而日本組合也及時調整，以同樣11:6的比數在第3局再度領先。不過中國組合之後繼續都以11:6的分數追平，將總局數追至2:2。決勝第5局，日本隊本來有兩個局分，在中國隊成功挽救後，反被中國以12:10的分數反超，中國以局數3:2取得首場。