巴黎奧運｜中國泳隊需一日藥檢7次　跳水女皇高敏斥干擾發揮

巴黎奧運至今的游泳項目，中國隊表現未如預期，「蝶后」張雨霏摘得百米蝶泳銅牌，「蛙王」覃海洋百米蛙泳僅得第7，張雨霏雖然在領獎時笑容燦爛，卻在領完獎後流淚，但正面地表示沒有不甘心。
中國奧運冠軍、跳水女皇高敏昨日(29日)在微博發文認為，「一天七次的興奮劑檢干擾了中國游泳隊，賽前訓練出了問題」，她還表示，「希望這幾天在網上說金牌不重要，外國運動員怎麼怎麼鬆弛的人能不能不要再說話了。如果金牌對他們真的不重要，他們為什麽對我們中國泳隊的運動員一天檢測怎麽多興奮劑？」最後，她希望中國游泳隊的運動員們盡快調整好自己的心態和身體狀態，不管有沒有拿到自己想要的成績，中國人永遠愛著為國家努力付出的運動員們。
今年平均每人21次藥檢 位列「全球第一」
中國游泳國家隊營養師于良此前發文指，中國游泳隊前往法國頭10天，全隊31名運動員被國際興奮劑檢測組織查了近200次。平均每天接近20人次，每人平均被查5至7次。「早晨6點運動員們沒睡醒時就來了，午休時也來，運動員沒辦法只能在酒店大堂沙發休息，晚上九點多還來要一直熬到下半夜。」世界泳聯亦於奧運前公布，今年來對參加巴黎奧運的各國泳手，實施歷來最全面及最嚴格的興奮劑檢測，中國游泳隊由一月至今，平均每人接受21次藥檢，位列「全球第一」，遠高於其他國家泳手。
「蝶后」張雨霏僅摘銅 稱藥檢多沒大影響
內媒報道，「一些西方媒體頻繁炒作中國游泳運動員在2021年的食品污染事件」，即便世界泳聯和世界反興奮劑機構多次澄清，但依然有不少外國記者就此問題向中國泳隊「發難」。張雨霏同樣被問到類似的問題，她給出的回應是：「藥檢次數多我覺得沒有太大影響，只是大清早5點被叫起來檢查會有點煩躁。我覺得大家還是應該去相信這些客觀事實，不要用有色眼鏡去看待中國泳隊。」張雨霏說本來她和各國運動員都有非常友好的交流，但現在的情形讓她十分憂慮，「我非常擔心外國選手戴著有色眼鏡看我，不願意與我比賽，不願意觀看我的比賽，我覺得很委屈。」