巴黎奧運｜中國泳隊需一日藥檢7次　跳水女皇高敏斥干擾發揮

巴黎奧運至今的游泳項目，中國隊表現未如預期，「蝶后」張雨霏摘得百米蝶泳銅牌，「蛙王」覃海洋百米蛙泳僅得第7，張雨霏雖然在領獎時笑容燦爛，卻在領完獎後流淚，但正面地表示沒有不甘心。

中國奧運冠軍、跳水女皇高敏昨日(29日)在微博發文認為，「一天七次的興奮劑檢干擾了中國游泳隊，賽前訓練出了問題」，她還表示，「希望這幾天在網上說金牌不重要，外國運動員怎麼怎麼鬆弛的人能不能不要再說話了。如果金牌對他們真的不重要，他們為什麽對我們中國泳隊的運動員一天檢測怎麽多興奮劑？」最後，她希望中國游泳隊的運動員們盡快調整好自己的心態和身體狀態，不管有沒有拿到自己想要的成績，中國人永遠愛著為國家努力付出的運動員們。