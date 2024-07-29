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體育
2024-07-29 13:52:18

巴黎奧運｜主將宮田笙子吸煙被踢走　日本體操女隊戴上送贈髮夾出戰晉級

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日本體操女隊僅4人出戰仍取得晉級資格。(路透社)

日本體操女隊僅4人出戰仍取得晉級資格。(路透社)

日本女子體操代表，在奧運前因為主將的宮田笙子，被告發曾在訓練基地內吸煙，違反日本隊的運動員行為守則，以及日本國內的法規。日本體操協會及後指出，因為已過了交付名單的時間，無法找運動員替補，因此僅能以餘下4人出戰團體賽。而日本隊在周日（28日）的預賽，取得團體的晉級資格。4名10多歲代表在今場都戴上由宮田在最後送贈的髮夾比賽。

奧運體操的團體項目，原本每個隊伍可派出5人，每項目派出最多4名代表，並以最好的3人成績作為晉級資格，在缺少一人之下，日本隊處於劣勢。不過在預賽，日本隊取得總成績162.196分，以總成績第5名獲得決賽的參賽資格。4名都不夠20歲，平均年齡僅17.5歲的日本代表岸里奈、中村遙香、岡村真及牛奧小羽今場都戴上宮田在摩洛哥集訓時購買的髮夾。成員在賽前由中村聚集眾人並呼「一定做到的！」之後開始比賽，牛奧表示：「這是有很強烈的感情，也有『我們會做到』的意義。」

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日本體操隊的教練田中光表示，在宮田被踢出名單後，選手的參賽演出及順序都要重新調配，但是隊員還是團結一致跨過難關。田中表示：「說實在，沒想到可以這麼努力。還有壓力之下，在這狀況仍可以有這種程度，她們都是出色的運動員，每一個人都很厲害。」日本代表對上一次在奧運登上頒獎台已是1964年，在2016年日本僅得第4，上屆就只得第5名。

 

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