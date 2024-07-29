巴黎奧運｜主將宮田笙子吸煙被踢走　日本體操女隊戴上送贈髮夾出戰晉級

日本女子體操代表，在奧運前因為主將的宮田笙子，被告發曾在訓練基地內吸煙，違反日本隊的運動員行為守則，以及日本國內的法規。日本體操協會及後指出，因為已過了交付名單的時間，無法找運動員替補，因此僅能以餘下4人出戰團體賽。而日本隊在周日（28日）的預賽，取得團體的晉級資格。4名10多歲代表在今場都戴上由宮田在最後送贈的髮夾比賽。

奧運體操的團體項目，原本每個隊伍可派出5人，每項目派出最多4名代表，並以最好的3人成績作為晉級資格，在缺少一人之下，日本隊處於劣勢。不過在預賽，日本隊取得總成績162.196分，以總成績第5名獲得決賽的參賽資格。4名都不夠20歲，平均年齡僅17.5歲的日本代表岸里奈、中村遙香、岡村真及牛奧小羽今場都戴上宮田在摩洛哥集訓時購買的髮夾。成員在賽前由中村聚集眾人並呼「一定做到的！」之後開始比賽，牛奧表示：「這是有很強烈的感情，也有『我們會做到』的意義。」