巴黎奧運｜乒乓女團四強中國3比0挫南韓 周六晚爭金

中國隊在乒乓球女團四強與南韓交鋒，最終以直落3場輕鬆勝出，將於周六晚爭逐金牌。

首場雙打中國以陳夢夥拍王曼昱，出戰南韓組合申裕斌/田志希，頭兩局輕鬆贏11比4、11比5，局數領先2比0。到了第三局，陳夢及王曼昱於落後下追至9平手，但南韓組合及後連取兩分，贏11比9追回一局。

第四局是第三局的相反，申裕斌及田志希一直落後，力戰下追至9平手，但陳夢夥及王曼昱保持冷靜連取兩分，以11比9取下該局，局數贏3比1，為中國打響頭炮。