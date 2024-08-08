巴黎奧運｜乒乓女團四強中國3比0挫南韓 周六晚爭金

中國隊在乒乓球女團四強與南韓交鋒，最終以直落3場輕鬆勝出，將於周六晚爭逐金牌。
首場雙打中國以陳夢夥拍王曼昱，出戰南韓組合申裕斌/田志希，頭兩局輕鬆贏11比4、11比5，局數領先2比0。到了第三局，陳夢及王曼昱於落後下追至9平手，但南韓組合及後連取兩分，贏11比9追回一局。
第四局是第三局的相反，申裕斌及田志希一直落後，力戰下追至9平手，但陳夢夥及王曼昱保持冷靜連取兩分，以11比9取下該局，局數贏3比1，為中國打響頭炮。
第二場單打，中國以孫穎莎迎擊李恩惠，首局贏11比5，跟著戰情毫無懸念，孫穎莎再大勝兩局11比1、11比3，直落3局勝出，中國場數領先至2比0。
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王曼昱第三戰輕取田志希
第三場單打，中國以王曼昱出戰田志希，首局以11比3大勝。第二局戰情沒有那麼一面倒，但田志希始終難以真正威脅對手，王曼昱贏多一局11比7，局數領先2比0。第三局王曼昱完全控制戰局，再以11比3大勝，直落三局贏波，中國亦以場數3比0輕鬆勝出，晉身決賽。
中國將於周六晚9時舉行的決賽，與德國對日本的勝方爭奪金牌。
乒乓球女團決賽
中國 vs 德國/日本
8月10日(周六)21:00