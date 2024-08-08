巴黎奧運｜乒乓女團四強中國3:0挫南韓 周六晚爭金

中國隊在乒乓球女團四強與南韓交鋒，最終以直落3場輕鬆勝出，將於周六晚與日本爭逐金牌。

首場雙打中國以陳夢夥拍王曼昱，出戰南韓組合申裕斌/田志希，頭兩局輕鬆贏11:4、11:5，局數領先2:0。到了第3局，陳夢及王曼昱於落後下追至9平手，但南韓組合及後連取2分，贏11:9追回一局。

第4局是第3局的相反，申裕斌及田志希一直落後，力戰下追至9平手，但陳夢夥及王曼昱保持冷靜連取2分，以11:9取下該局，局數贏3:1，為中國打響頭炮。

第2場單打，中國以孫穎莎迎擊李恩惠，首局贏11:5，跟著戰情毫無懸念，孫穎莎再大勝2局11:1、11:3，直落3局勝出，中國場數領先至2:0。