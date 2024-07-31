周二(30日)舉行的巴黎奧運乒乓球混雙決賽，世界第一國家隊組合王楚欽與孫穎莎組合以局數4:2，擊敗北韓「神秘之師」李正植與金琴英奪得金牌，但賽後二人展示國旗慶祝時傳媒一湧而上，王楚欽原放在場邊的球拍懷疑被其中一名攝影師意外踩斷，令他一度情緒激動要求投訴，及後經教練安撫後，認為對方不是故意，但需要使用後備球拍出戰單打和男子團體賽，球迷擔心會因而影響表現。

【7月31日更新】踩斷球拍事件似乎真的對王楚欽有極大影響，身為頭號種子的他於今日(31日)出戰單打32強，竟以局數2:4不敵瑞典球手、19號種子莫雷加爆大冷出局。王楚欽在首局打到「刁時」輸10:12，第二局再輸7:11。雖然他連贏第三及第四局(11:5、11:7)扳平局數2:2，但之後再輸多兩局9:11及6:11，莫雷加晉級時感到難以疊信。

王楚欽賽後表示，昨天球拍被踩壞時心情受到一定影響，但絕非今天輸波的理由，「手感沒有不同，都是自己的球拍。還是自己的發揮出了很多問題，犯了很多錯誤，才導致今天的失敗。」