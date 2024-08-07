中華台北隊田徑跨欄項目選手張博雅，在巴黎奧運女子100米預賽中跑出11秒88的成績，雖然未能晉級決賽，但這一成績創下了中華台北隊28年來的最佳奧運紀錄。張博雅因此被網友封為「全台最難追女孩」。她在比賽結束後已經返回台灣，並在Facebook上分享了她的喜悅。
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張博雅的父母親都有田徑背景
張博雅表示，能夠站上運動員追求的最高殿堂，她感到非常興奮和開心，並期待在接下來的台灣田徑錦標賽中繼續突破自我。這場賽事將在她的家鄉花蓮舉辦，她也歡迎大家前來觀賽。
21歲的張博雅在本次奧運女子100米中亮相，資格賽先以11秒99晉級，後來在預賽中跑出個人本季最佳11秒88，雖然最終無緣進決賽，但她的表現已經獲得無數讚賞。這也是繼1996年「風速女王」王惠珍後，中華台北隊女子選手在奧運跑出12秒內的好成績。
張博雅的父母親都有田徑背景，父親練過跳高，母親則練過100米跨欄。她從小就展現出驚人的運動天賦，曾在2021年全中運高女組100公尺決賽中跑出11秒70，打破26年的大會紀錄。憑著過人的條件與天賦，她輕易稱霸當地100米與200米賽事。
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粉絲大讚漂亮撞臉香港影壇女神朱茵
張博雅的外型亮麗，擁有阿美族血統，身高1.65米，長相甜美。她一出賽便引起關注，擄獲一票粉絲。近日，有粉絲挖出昔日香港影壇女神朱茵年輕時的照片，發現張博雅與她神似，紛紛大讚：「太漂亮了吧，連女生都著迷！」
張博雅在Facebook 上感謝大家的祝福，並表示很開心因為這次巴黎奧運讓大家注意到田徑項目。她希望大家能多關注台灣田徑好手，因為每一位選手都需要能表現的舞台，當然也少不了為他們加油打氣的觀眾。她特別提到，接下來下半年度當地最大賽「田徑錦標賽」將在她的家鄉花蓮舉辦，歡迎大家抽空來觀賽。