中華台北隊田徑跨欄項目選手張博雅，在巴黎奧運女子100米預賽中跑出11秒88的成績，雖然未能晉級決賽，但這一成績創下了中華台北隊28年來的最佳奧運紀錄。張博雅因此被網友封為「全台最難追女孩」。她在比賽結束後已經返回台灣，並在Facebook上分享了她的喜悅。

張博雅的父母親都有田徑背景

張博雅表示，能夠站上運動員追求的最高殿堂，她感到非常興奮和開心，並期待在接下來的台灣田徑錦標賽中繼續突破自我。這場賽事將在她的家鄉花蓮舉辦，她也歡迎大家前來觀賽。

21歲的張博雅在本次奧運女子100米中亮相，資格賽先以11秒99晉級，後來在預賽中跑出個人本季最佳11秒88，雖然最終無緣進決賽，但她的表現已經獲得無數讚賞。這也是繼1996年「風速女王」王惠珍後，中華台北隊女子選手在奧運跑出12秒內的好成績。

張博雅的父母親都有田徑背景，父親練過跳高，母親則練過100米跨欄。她從小就展現出驚人的運動天賦，曾在2021年全中運高女組100公尺決賽中跑出11秒70，打破26年的大會紀錄。憑著過人的條件與天賦，她輕易稱霸當地100米與200米賽事。