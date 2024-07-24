新興項目方面，國家隊在霹靂舞、滑板、攀石同滑浪項目，分別都取得參賽資格；至於今屆奧運第一金，相信會於混合團體10米汽步槍項目產生（周六4時半起），國家隊的年輕組合，年僅17歲的黃雨婷與19歲的盛李豪就擔起重任，兩人曾於世錦賽等大賽奪冠。

東京奧運獎牌榜 美國中國一金之差

國家隊於三年前的東京奧運，較排獎牌榜首位的美國，只有一面金牌之差。美國隊上屆賽事於兩個傳統強項，游泳同田徑已經奪得全隊近半數獎牌，今屆於籃球等項目亦相信會有金牌進帳。而東道主法國亦具一定實力，有國際調查機構的模擬預測分析，估計有主場之利的法國，有可能在今屆賽事的獎牌榜排第三位，僅次於美國隊及國家隊。

原文刊登於 香港電台