巴黎奧運｜土耳其射擊「大叔」透露　他霸氣告訴金牌得主：我只是借給你到2028

在巴黎奧運因為「奇跡一枚」爆紅的射擊代表迪凱奇（Yusuf Dikec），返回土耳其後接受國際媒體的訪問。這位被稱為「零課金」大叔的射擊選手，認為自己的姿態體現了奧林匹克的精神。雖然幾乎沒有記得他只是銀牌，金牌是誰沒太多人知道，不過「大叔」也透露自己與金牌選手的交流，他表示自己告知金牌得主：「暫時就借給你到2028年。」意味來屆捲土重來。

51歲的迪凱奇，因為與別不同沒有任何輔助裝備開槍的相片而火速爆紅，就連美國富商的馬斯克（Elon Musk）都關注。回想當日比賽，他接受路透社訪問時表示：「在那時刻，所有人都說我看來很冷靜。但事實上我內心在翻起風暴。」曾經是土耳其憲兵隊成員的大叔，他表示：「我認為我的射擊姿勢，代表了奧林匹克精神：公平競賽、簡單、清楚、自然。這也是我得到這麼多關注的原因。」