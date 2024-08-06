巴黎奧運｜奧運舉重賽規轉變　前國家教練冀保優勢奪5面金牌

今屆巴黎奧運舉重項目賽事，在香港時間星期三晚上展開。有在北京的前國家隊教練表示，經過早前舉重世界盃後這數個月，國家隊運動員在傷患、力量、比賽及精神狀態方面，已調整至較穩健水平，希望舉重6人「夢之隊」，可以爭奪到5面金牌。

國家隊在上屆東京奧運派8人出戰，共奪得7金1銀的歷史佳績。不過今屆舉重賽制大幅調整，包括小項數目減少，由上屆14項減至10項，每個國家或地區最多只可派6人出戰。

兩度擔任國家男子舉重隊教練的北京體育大學體能訓練學院特聘導師謝勇認為，賽制變化的確對國家隊有影響，有本身所屬重量級別的運動員，因此不能參賽，但改變有利項目長遠發展。

今屆代表國家隊出戰的舉重6人代表隊，由3男3女組成，其中侯志慧、李雯雯、李發彬、石智勇，4位都是奧運金牌得主；羅詩芳和劉煥華就首次征戰奧運。

出任今屆賽事國家隊舉重項目選拔工作領導小組成員的謝勇表示，女子隊有絕對實力，只需要正常發揮就好。不過在59公斤級別，早前刷新世界紀錄的23歲羅詩芳，要面對上屆奧運冠軍、中華台北的郭婞淳，形容該賽事仍有懸念。