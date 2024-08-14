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體育
2024-08-14 10:40:00

巴黎奧運｜居里寸法國人「晚安」　法國麥當勞IG幽默出PO：考慮抽起咖喱醬至少4年

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巴黎奧運｜「咖喱仔」居里寸法國人「晚安」　法國麥當勞抽水：考慮抽起咖喱醬

巴黎奧運｜「咖喱仔」居里寸法國人「晚安」　法國麥當勞抽水：考慮抽起咖喱醬

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巴黎奧運男籃決賽，美國隊傳奇射手史提芬居里（Stephen Curry）最後時刻射入4個「三分波」，帶領美國男子籃球隊以98︰87擊敗東道主法國，連續5屆贏得奧運男籃金牌。外號「咖喱仔」的居里，在未完前前對住全場法國球迷做出招牌「Night Night（晚安）」慶祝動作，法國人自然不是味兒「嬲嬲豬」。

巴黎奧運｜咖喱仔連發4炮轟碎法國美國男籃五連霸

巴黎奧運｜史提芬居里(Stephen Curry)在決賽於雲班耶馬（Victor Wembanyama）防守下起手，成為經典一幕。（路透社） 法國麥當勞的咖喱醬。（網上圖片） 巴黎奧運｜史提芬居里(Stephen Curry)在決賽14次起手入8球，取得24分。 巴黎奧運｜史提芬居里(Stephen Curry)與勒邦占士一同造出NIGHT NIGHT手勢。 巴黎奧運｜史提芬居里(Stephen Curry)在決賽8個入球全數來自三分波。

法國麥當勞IG幽默PO獲3.6萬Likes

居里賽後還換上寫上法文「nuit-nuit（晚安，晚安）」字眼的T恤，再次於法國人傷口上撒鹽。法國麥當勞情急智生，馬上在社交平台抽水，表示：「出於顯而易見的原因，我們考慮抽起咖喱醬！……至少4年！」目前已錄得逾36000個like。

贏盡人心的法國麥當勞對美國傳媒說：「這是針對男籃決賽的笑話，以及居里的出位表現。」美國網民紛紛留言諷刺：「Why？銀牌不是很好嗎？」、「改名Wemby醬吧！」Wemby是法國籃球球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）的花名。

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原文刊登於 Yahoo 體育

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