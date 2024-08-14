巴黎奧運男籃決賽，美國隊傳奇射手史提芬居里（Stephen Curry）最後時刻射入4個「三分波」，帶領美國男子籃球隊以98︰87擊敗東道主法國，連續5屆贏得奧運男籃金牌。外號「咖喱仔」的居里，在未完前前對住全場法國球迷做出招牌「Night Night（晚安）」慶祝動作，法國人自然不是味兒「嬲嬲豬」。

法國麥當勞IG幽默PO獲3.6萬Likes

居里賽後還換上寫上法文「nuit-nuit（晚安，晚安）」字眼的T恤，再次於法國人傷口上撒鹽。法國麥當勞情急智生，馬上在社交平台抽水，表示：「出於顯而易見的原因，我們考慮抽起咖喱醬！……至少4年！」目前已錄得逾36000個like。

贏盡人心的法國麥當勞對美國傳媒說：「這是針對男籃決賽的笑話，以及居里的出位表現。」美國網民紛紛留言諷刺：「Why？銀牌不是很好嗎？」、「改名Wemby醬吧！」Wemby是法國籃球球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）的花名。