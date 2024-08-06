2024巴黎奧運，巴拉圭女子游泳運動員阿朗素（Luana Alonso）因私自到訪巴黎迪士尼被逐出選手村，巴拉圭隊指責她在隊友中製造了「不適當的氣氛」。不過阿朗素（Luana Alonso）仍在IG上載在生活照，看來未有太大打擊。

7月27日，阿朗素（Luana Alonso）在100米蝶泳中以1:03.09獲得預賽第六名，落後格魯吉亞選手Ana Nizharadze0.24秒，並以些微時間錯過了晉級準決賽的資格。

奧運比賽後2日宣佈退役

7月29日，年僅20嵗的阿朗素（Luana Alonso）在社交媒體Instagram上向當時近50萬粉絲發布文章，宣布退役並不會參加後續的所有比賽，但此後她沒有離開選手村，一直留在巴黎游玩。