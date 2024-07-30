巴黎奧運｜張家朗衛冕金牌　寄語港人不要放棄

香港「劍神」張家朗成功衛冕花劍金牌，成為68年來首位成功衛冕的花劍劍手，亦是港隊首人連贏兩面奧運金牌。他在賽後接受訪問時表示，香港運動員向世界證明，即使在一個很小的地方，只要相信自己，不要放棄，都可以做到很多事情。他又寄語香港人，即使遇到好多挫折，都不要忘記自己開始的理由，要堅持到底。

盡力拼好每一劍 張家朗寄語港人不要放棄

張家朗表示無論3年前東京奧運或是現在，對獲得金牌仍是不敢相信；今次衛冕金牌，加上教練是法國人，能在法國帶領他出賽，別具意義。他坦言，在比賽前其實狀態不理想，但鼓勵自己要正面一點，慢慢調整心態，即使輸了比賽都要打好每一劍。在決賽面對三度檢查VCR，他亦理解意大利對手的心情，幸得教練鼓勵，提醒他不要理會前一劍的得失，反而應將注意力集中在下一劍。張家朗說，勝利當然高興，但即使落敗，亦是一個很好的經驗，運動員的生涯很短，每一面獎牌對他們來說都意義重大。

無獨有偶，1996年7月29日，「風之后」李麗珊在阿特蘭大奧運滑浪風帆項目，為香港摘下第一面奧運金牌，說出金句：「香港運動員唔係垃圾！」。28年後，張家朗在同月同日衛冕金牌，他指，香港運動員向世界證明，即使在一個很小的地方，只要相信自己，不要放棄，都可以做到很多事情。他又寄語香港人：「大家唔好放棄，就算遇到好多挫折，都要毋忘初心。就算面對不如意，亦要堅持到底。」

教練基連：張家朗已蛻變成真正的男人

教練基連表示對張家朗感到非常自豪，作為法國人，能在自己的國家帶領香港隊出賽奧運，他亦十分高興和自豪。即使在張落後數分的時候，他仍相信張絕對能做到。被問到張致勝的關鍵，他認為是張強大的心理質素。他指，3年前東京奧運時，張是一個男孩，但張今天的表現，則已經蛻變成一個真正的男人。他又指，三年前他說過，他是世界上最快樂的教練，今天亦是。