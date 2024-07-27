上年以16歲之齡取得巴黎奧運「入場券」的張心悅，成為歷來達到奧運A標的最年輕香港泳將。儘管首次踏足體壇殿堂，但張心悅仍銘記師姐何詩蓓付予之「錦囊」，目標是無壓力下於女子200米背泳賽中造出個人最好時間。

中學不惜休學一年訓練，張心悅加入港隊一年多，便嘗過世青、世錦，甚至首戰亞運會，即夥拍師姐們獲得去年杭州亞運女子4x100米混合泳接力賽銅牌。最重要是達成另一運動員終極目標，成功進軍奧運。小妮子完成亞運，於個人主項女子200米背泳名列第5位後，已深明自己跟頂尖泳手在體能上仍有距離，所以她揚言今次巴黎奧運，並未有排名上的目標，只盼盡力游出個人最好時間。