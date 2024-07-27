上年以16歲之齡取得巴黎奧運「入場券」的張心悅，成為歷來達到奧運A標的最年輕香港泳將。儘管首次踏足體壇殿堂，但張心悅仍銘記師姐何詩蓓付予之「錦囊」，目標是無壓力下於女子200米背泳賽中造出個人最好時間。
中學不惜休學一年訓練，張心悅加入港隊一年多，便嘗過世青、世錦，甚至首戰亞運會，即夥拍師姐們獲得去年杭州亞運女子4x100米混合泳接力賽銅牌。最重要是達成另一運動員終極目標，成功進軍奧運。小妮子完成亞運，於個人主項女子200米背泳名列第5位後，已深明自己跟頂尖泳手在體能上仍有距離，所以她揚言今次巴黎奧運，並未有排名上的目標，只盼盡力游出個人最好時間。
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張心悅為JIN@BTS任火炬手而興奮
然而，張心悅2023年4月以2分10秒35取得奧運200米背泳資格後，一直無法再有突破，為此更向視為榜樣的港隊師姐何詩蓓取經，得到的回覆是「最無壓力游出來的成績，就會是最好」，令她回想當初，能夠將個人最佳時間大幅推快4秒而達到奧運A標，就是無壓力下拼盡得來的成績，因此她希望出戰巴黎奧運前能尋回這種純粹的感覺。
縱然年紀輕輕擁有成熟心態，但張心悅畢竟是17歲的青春少艾，所以得悉偶像韓國男團BTS成員JIN將是今屆巴黎奧運其中一名火炬手，小妮子還是感到份外興奮！
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張心悅參賽日期
- 7月27日 ‧ 女子4x100米自由泳接力(人選待定)
- 8月1日 ‧ 女子200米背泳 預賽及準決賽
- 8月2日 ‧ 女子200米背泳 決賽
- 8月3日 ‧ 女子4x100米混合泳接力 預賽 (人選待定)
- 8月4日 ‧ 女子4x100米混合泳接力 決賽 (人選待定)
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張心悅IG及資料
IG：89c1ndy
年齡：17歲
香港青年長池紀錄 (個人項目)：女子100米背泳 (1分03秒30)、女子200米背泳 (2分16秒10)
張心悅威水史
- 2022年杭州亞運會 女子4x100米混合泳接銅牌
- 2022年杭州亞運會 女子200米背泳第5名
- 2023年世界青年游泳錦標賽 女子200米背泳第4名
張心悅選擇游背泳的原因
7歲開始接受游泳訓練的張心悅，透露最初選擇此項目因為少碰撞，不像陸上運動容易跌倒、扭傷，加上背泳能夠躺在水上游，感覺舒服。當然，加入香港隊轉為全職，日復一日操練，並不像當初想像般，但年僅16歲便獲得奧運「入場券」，對小妮子一切付出都很值得。
- 2023年4月香港長池游泳計時賽，200米背泳游出2分10秒35達到巴黎奧運A標
- 2023年9月以色列世界泳聯青年游泳錦標賽，200米背泳名列第4，與獎牌擦身而過
- 2023年9月杭州亞運會，首次角逐大型綜合運動會，女子200米背泳以第5名完成。4x100米混合泳接力賽列季席，首奪亞運獎牌
- 2024年2月首戰世界游泳錦標賽，女子200米背泳躋身準決賽
- 2024年5月香港長池游泳邀請計時賽，女子100米背泳負於師姐歐鎧淳，二人均未能達到此項目之巴黎奧運A標
原文刊登於 Yahoo 體育