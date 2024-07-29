以17歲成為歷來達到奧運A標最年輕香港泳將的張心悅，在今天日（7月29日）下午出戰巴黎奧運女子100米背泳預賽，Cindy於預賽第2組亮相，以小組第5名完成，未能晉級。

張心悅接受訪問時表示開心終於等到參加奧運比賽這一刻︰「雖然成績與PB有距離，但可以參賽已很滿意。現場氣氛比想像中更熱烈，想不到觀眾非常投入比賽。未來會出戰200米背泳，以享受比賽為主。」