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體育
2024-08-01 12:05:00

巴黎奧運｜排球少年月島螢真人版！　德國選手Tobias Krick帶著公仔打奧運

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排球少年月島螢真人版！　德國選手Tobias Krick帶著公仔打奧運｜ 巴黎奧運

排球少年月島螢真人版！　德國選手Tobias Krick帶著公仔打奧運｜ 巴黎奧運

近年不少人因日本動畫/漫畫《排球少年!!》而接觸排球，誰曾想這位來自德國的奧運男排選手Tobias Krick竟然也是狂熱粉絲！克里克近日在社交媒體上分享了自己的旅行必備個人物品，其中竟然包括一隻《排球少年!!》角色月島螢的Q版公仔，這一舉動引發了廣泛關注和討論。

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Tobias Krick對日本動漫文化的熱愛引人注目

德國「月島螢」Tobias Krick25歲，身高2.13米，是德國男排的副攻手。他在2024年巴黎奧運會上與日本隊進行了一場激烈的五局大戰取勝，憑藉其出色的球技和迷人的外型吸引了大量粉絲的目光。Tobias Krick在Instagram上擁有近120萬粉絲，在TikTok上的追蹤者數更是達到510萬。

Tobias Krick對日本動漫文化的熱愛尤其引人注目，特別是對熱門運動漫畫《排球少年!!》的喜愛。在Tobias Krick最近的Instagram影片中，克里克展示了自己的旅行必備個人物品，其中一項竟然是一只《排球少年!!》中角色月島螢的Q版公仔。這隻公仔是他的一名日本球迷贈送的禮物，Tobias Krick解釋說，許多人認為他小時候與月島螢相似，因為他當時也戴著眼鏡。他個人Youtube頻道更有幾條自己與《排球少年!!》混剪的「球王片」，當中少不了月島螢對白鳥澤一役，攔下對方王牌牛島若利的真人版，而且亦有天童覺以直覺改變攔網角度直接得分的經典畫面。

Tobias Krick靦腆又難掩驕傲地向全世界介紹自己的推（推し）動漫角色「月島螢」，Tobias Krick與月島螢同樣都是「副攻」，除此之外兩人更有許多共通之處，擁有高挑身形的月島螢帶著眼鏡的模樣，更常常被Tobias Krick粉絲點出「長的超像阿月！」。Tobias Krick也分享自己手上的娃娃正是日本球迷送給他的禮物，他解釋：「大家都說我小時候（戴眼鏡）真的有點像這個角色。」。

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「德國月島螢」將在8月2日對阿根廷爭出線

事實上，Tobias Krick一直以來都不隱瞞自己「阿宅」本性，常分享自己熱愛日本動漫文化的真心，在圈內早是知名的體育界動漫代言人。如今，Tobias Krick熱情介紹自己的「隨身阿月」，更讓不少粉絲笑稱：「太可愛了啦！」、「真人版阿月。」、「帶著我推打奧運。」。

德國男子排球隊在首戰爆冷擊敗日本，次仗以局數2︰3僅負美國，「德國月島螢」將在8月2日對阿根廷力爭出線。

巴黎奧運排球日期︰7月27日至8月11日

男子排球金牌戰賽程︰8月10日 1900

女子排球金牌戰賽程︰8月11日 1900

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