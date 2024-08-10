巴黎奧運運動攀登（英文︰sport climbing），女子全能賽金牌由斯洛文尼亞美女Janja Garnbret大熱奪得。她在初賽在200分滿分下取得195.7高分，以38.8分拋離奧地利的比絲（Jessica Pilz），Janja Garnbret在抱石賽獲84.4分，先鋒賽獲84.1分，總分168.5分衞冕奧運金牌，銀牌是美國的Brooke Raboutou，銅牌為奧地利比比絲（Jessica Pilz），至於日本身高只有1.54米的森秋彩得第4。

Janja Garnbret︰運動攀登永遠是第一位，讀書只是第二

被外界視為運動攀登的冠軍大熱。1999年出生的 Janja Garnbret，小時候喜歡爬樹，在Smarna家中也不放過爬上傢俬及書櫃的機會，「我自己發現攀爬的興趣，我會爬上一切比自己高的地方，椅子、書櫃等，我總會攀上樹幹最高處，即使樹枝常常斷掉，我也毫不害怕。」

由於攀爬技巧高超，父母在Janja Garnbret 8歲便安排她接受正規的登運動攀訓練，並在多個攀岩錦標賽中取得佳績。是運動攀登選擇了Janja Garnbret，還是Janja Garnbret選擇了運動攀登？她認為是前者︰「我的人生，攀登永遠是第一位，讀書只是第二，我想一生都攀登。」