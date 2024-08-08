巴黎奧運2024（Paris 2024）開幕時間將在香港7月27日凌晨1時半（當地時間7月26日晚上7時半）舉行，巴黎奧運幕禮時間是8月12日凌晨2時（當地時間8月11日晚上9時）舉行。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
巴黎奧運歷史
巴黎自1908、1924年後，事隔100年後第3次舉辦奧運，繼倫敦後第2個城市三辦奧運。而來屆奧運將在2028年美國洛杉磯（ Los Angeles 2028）上演。2023年奧運（Brisbane 2032）將在澳洲布里斯班舉行。
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香港獎牌2金2銅
香港運動員在今屆巴黎奧運發揮出色，江旻憓、張家朗各自在劍擊取得金牌，而何詩蓓在女子100米自由泳及200米自由泳獨取兩金。事實上，帶傷上陣的謝影雪與鄧俊文殺入羽毛球混雙8強，石偉雄紮住出戰跳馬，以及陳諾思、刁俊稀、伍泰龍即使未能站上頒獎台，但已經盡力做到最好，值得為一眾香港運動員添上掌聲。
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巴黎奧運香港隊持旗手
27歲的張家朗，成為香港歷來首名連續兩屆夏季奧運擔任開幕禮持旗手的運動員；另一香港隊「金牌希望」「香港飛魚」何詩蓓，則是首次「擔大旗」率港隊奧運進場。
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巴黎奧運香港運動員名單
- 李思穎（單車女子公路賽、場地女子全能賽）
- 劉允祐（單車男子公路賽）
- 陳諾思（女子花劍個人賽）
- 張家朗（男子花劍個人賽）
- 江旻憓（女子重劍個人賽）
- 何瑋桁（男子重劍個人賽）
- 石偉雄（男子跳馬）
- 盧蔚豐（跆拳道男子68公斤以下級）
- 王嘉莉（柔道女子48公斤以下級）
- 伍泰龍（三項鐵人男子個人賽）
- 刁俊稀（田徑男子100米）
- 何甄陶（男子50米自由泳）
- 何詩蓓（女子50米自由泳、100米自由泳、100米蛙泳、200米自由泳、400 米自由泳）
巴黎奧運香港運動員名單
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張心悅（女子 200米背泳）
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歐鎧淳、譚凱琳、簡綽桐、鄭莉梅（女子 4×100米自由泳接力、女子 4×100米混合泳接力）
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馬君正（滑浪風帆女子 iQFOiL）、鄭清然（滑浪風帆男子 iQFOiL）
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貝俊龍（男子 ILCA 7 單人帆船）、阿輝/祥傑（男子 49 人級帆船）
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趙顯臻（男子單人雙槳艇）
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黃鎮廷（乒乓球男單）、杜凱琹、朱成竹（乒乓球女單）
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黃鎮廷/杜凱琹（乒乓球混雙）
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杜凱琹、李皓晴、朱成竹（乒乓球女團）吳詠琳（乒乓球女團體候補）
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盧善恩（羽毛球女單）、李卓耀（羽毛球男單）
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楊霈霖/楊雅婷（羽毛球女雙）
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鄧俊文/謝影雪（羽毛球混雙）
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巴黎運閉幕禮時間
巴黎奧運幕禮時間是8月12日凌晨2時（當地時間8月11日晚上9時）舉行。
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巴黎奧運閉幕禮直播香港平台
香港特區政府早前購買巴黎奧運香港轉播權，香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB4間免費直播。