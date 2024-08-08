巴黎奧運歷史

巴黎自1908、1924年後，事隔100年後第3次舉辦奧運，繼倫敦後第2個城市三辦奧運。而來屆奧運將在2028年美國洛杉磯（ Los Angeles 2028）上演。2023年奧運（Brisbane 2032）將在澳洲布里斯班舉行。

香港獎牌2金2銅

香港運動員在今屆巴黎奧運發揮出色，江旻憓、張家朗各自在劍擊取得金牌，而何詩蓓在女子100米自由泳及200米自由泳獨取兩金。事實上，帶傷上陣的謝影雪與鄧俊文殺入羽毛球混雙8強，石偉雄紮住出戰跳馬，以及陳諾思、刁俊稀、伍泰龍即使未能站上頒獎台，但已經盡力做到最好，值得為一眾香港運動員添上掌聲。