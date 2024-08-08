熱門搜尋:
巴黎奧運 鄭中基 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 松屋
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-08-08 15:00:00

巴黎奧運｜閉幕禮時間、香港運動員成績及直播懶人包

分享：
巴黎奧運｜開幕禮時間、香港運動員名單及直播、閉幕禮懶人包（am730製圖）

巴黎奧運｜開幕禮時間、香港運動員名單及直播、閉幕禮懶人包（am730製圖）

adblk5

巴黎奧運2024（Paris 2024）開幕時間將在香港7月27日凌晨1時半（當地時間7月26日晚上7時半）舉行，巴黎奧運幕禮時間是8月12日凌晨2時（當地時間8月11日晚上9時）舉行。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

巴黎奧運｜開幕禮在塞納河舉行。（美聯社） 巴黎奧運｜開幕禮預計有50萬名觀眾。（美聯社） 巴黎奧運｜開幕禮起點是塞納河。（美聯社） 巴黎奧運｜開幕時間是香港7月27日凌晨1時半。（美聯社） 巴黎奧運｜巴黎將第3度舉辦夏季奧運。（美聯社） 巴黎奧運｜開幕禮將沿途經過多個巴黎打卡景點，包括巴黎鐵塔。（美聯社）

巴黎奧運歷史

巴黎自1908、1924年後，事隔100年後第3次舉辦奧運，繼倫敦後第2個城市三辦奧運。而來屆奧運將在2028年美國洛杉磯（ Los Angeles 2028）上演。2023年奧運（Brisbane 2032）將在澳洲布里斯班舉行。

巴黎奧運｜蒙古代表隊傳統特色禮服曝光　網民：未開始就赢了(有片)

香港獎牌2金2銅

香港運動員在今屆巴黎奧運發揮出色，江旻憓、張家朗各自在劍擊取得金牌，而何詩蓓在女子100米自由泳及200米自由泳獨取兩金。事實上，帶傷上陣的謝影雪與鄧俊文殺入羽毛球混雙8強，石偉雄紮住出戰跳馬，以及陳諾思、刁俊稀、伍泰龍即使未能站上頒獎台，但已經盡力做到最好，值得為一眾香港運動員添上掌聲。

巴黎奧運｜劍后江旻憓兼顧運動學業 因一事與劍擊結緣

adblk6

巴黎奧運香港隊持旗手

27歲的張家朗，成為香港歷來首名連續兩屆夏季奧運擔任開幕禮持旗手的運動員；另一香港隊「金牌希望」「香港飛魚」何詩蓓，則是首次「擔大旗」率港隊奧運進場。

巴黎奧運｜張家朗的故事由小學開始 香港劍神偶像不是佐敦而是他？

巴黎奧運香港運動員名單

巴黎奧運｜何詩蓓兩屆奧運得2銀2銅 談成功哲學：一直相信自己

巴黎奧運香港運動員名單

巴黎奧運｜張家朗的故事由小學開始 香港劍神偶像不是佐敦而是他？

巴黎奧運｜謝影雪／鄧俊文最後一舞 ：要多謝自己和俊文沒有放棄

巴黎奧運｜江旻憓周六登場 學霸劍后衝擊香港首金（附賽程）

活力奧運觀賞站｜18區地址。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，中西區、東區、南區、灣仔、九龍城、觀塘。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，包括深水埗、黃大仙、油尖旺、離島、葵青、北區。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，包括沙田、大埔、荃灣、屯門、元朗、西貢。（am730製圖）

巴黎運閉幕禮時間

巴黎奧運幕禮時間是8月12日凌晨2時（當地時間8月11日晚上9時）舉行。

巴黎奧運｜美國壓中國獎牌榜居首 江旻憓張家朗何詩蓓奪為香港兩金兩銅（持續更新）

巴黎奧運閉幕禮直播香港平台

香港特區政府早前購買巴黎奧運香港轉播權，香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB4間免費直播。

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）

立即CLICK⬇️⬇️參加遊戲贏獎品⬇️⬇️