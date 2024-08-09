霹靂舞初登奧運成新增項目 空手道棒球今屆被剔除（附滑板、滑水、運動攀登賽程時間）

霹靂舞能在今年巴黎奧運中亮相，為奧運添加了額外的新鮮感和年輕的氛圍。然而在另一面，空手道和棒球卻面對著現實的殘酷。國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）指，入選奧運項目需符合「年輕化」和「性別平等」。因此加入年輕世代的代表運動，同時男女名額必須相等。他説到棒球在兩方面不理想，絕大部分的棒球員也是男性。現代也有以女性爲主的壘球，可是差異甚大。不過棒球/壘球會在來屆2028洛杉磯奧運重新納入奧運項目之內。 巴黎奧運霹靂舞 B-Girls賽程 8月9日22:00、8月10日02:00至03:23（金牌戰） 巴黎奧運霹靂舞 B-Boys賽程 8月10日22:00、8月11日02:00至03:23（金牌戰）

棒壘球於洛杉磯奧運回歸 有指棒球在奧運與美國職業棒球大聯盟（MLB）提出奧運會與MLB賽季舉行時間重叠，導致最好的球員也因此不能參戰奧運；有媒體指出就連日本職業聯賽選手也不獲球會准許參與奧運。導致棒球在上屆的東京奧運中反應冷淡。雖然如此，棒球預計在2028中的洛杉磯奧運中回歸。各位棒球迷能耐心等待它的歸來。

滑板滑水動運動攀登受年輕人歡迎 滑板（skateboarding），滑水（Surfing）和運動攀登（sport climbing）在東京奧運中首次亮相而能保留在2024巴黎奧運。主要是因為這兩項運動在年輕人中極受歡迎，並且符合國際奧委會推崇的「性別平等」而得以成為奧運的正式項目。距離奧運已經過了一段時間，可是這三個新項目你們真的了解嗎？

運動攀登改制 運動攀登巴黎奧運的運動攀登包括2個項目：速度攀登、「抱石及難度攀登結合」的全能賽。 速度攀登：屬於競速賽，在一對一淘汰賽中，考驗的是運動員出手的準確性和攀爬的爆發力。頂級運動員能在幾秒鐘內爬上15米高、倾斜5度的墙壁，男運動員世界紀錄在5秒內，女運動員7秒內。

抱石︰4.5公尺在沒有繩索輔助下分4條路線，到達指定位置可獲分數，每條最高可獲25分。

難度攀登：要求運動員在高15米以上的墙壁上進行攀爬，越高越高分，總分為100分。限時6分鐘。比賽前運動員不可以提前觀察岩壁。 2024年巴黎奧運會的運動攀登賽制將發生改變，將分為兩個賽事：速度攀登獨立成項，之前的全能賽改為攀石和難度攀登兩項組成，共產生4面金牌（男子全能賽、男子速度賽、女子全能賽、女子速度賽）。比賽將在勒布爾歇運動攀登館舉行，這是一座位於巴黎郊區的體育運動公園，能容納6000名觀眾。上届男子冠軍是來自西班牙的Alberto Gines Lopez，女子冠軍是來自斯洛文尼亞的Janja Garnbret。 巴黎奧運運動攀登賽程 今日下午4時15分 男子全能賽

今日晚上6時35分 男子全能賽決賽

8月10日 下午4時15分 女子全能賽

8月10日 晚上6時35分 女子全能賽決賽