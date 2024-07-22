霹靂舞初登奧運成新增項目 空手道棒球今屆被剔除（附滑板、滑水、運動攀登賽程時間）

巴黎奧運2024新增到33個項目，4個新增項目包括：霹靂舞、滑板、滑水、運動攀登。當中除霹靂舞以外其餘都曾在去屆東京奧運亮相，因此霹靂舞將是最有新鮮感的項目。然而在巴黎奧運中卻移除了空手道和棒壘球，令去屆於空手道女子個人形獲銅牌的香港好手劉慕裳無緣參賽。

霹靂舞是甚麼？ 霹靂舞（breaking）源自於美國街頭，自80，90年代開始跟隨著嘻哈文化散播全球。近年世界舞蹈總會（WDSF）曾引薦標準舞（Ballroom Dance）、騷莎舞 (Salsa Dance)、啦啦隊（Cheerleading）等的舞蹈到奧運，一直都未能成功。意外地霹靂舞卻在眾多種類中突圍而出。終於 ，WDSF迎來了首次籌備奧運比賽的機會，找來了歷史悠久的知名霹靂舞比賽「Battle of The Year」（BOTY）的主辦人Thomas Hergenrother携手合作。 於2018年，霹靂舞在第三屆夏季青年奧運會上首次亮相並在阿根廷大受歡迎，因此在今年的巴黎奧運中正式列為比賽項目。奧運會的霹靂舞的評分準則會基於「音樂性」、「表現力」、「原創性」、「技巧性」和「完成性」五個範疇去評分，而非「身體質素」、「藝術性」和「演繹表達能力」作評分。霹靂舞運動員需根據現場DJ播放的節奏，根據音樂即興發揮並要加入某已選定的動作，例如：風車（Windmills）、六步（The 6-step）、定點（Freezes）等。到最後，高分者即可晉升下一輪比賽。

霹靂舞能在今年巴黎奧運中亮相，為奧運添加了額外的新鮮感和年輕的氛圍。然而在另一面，空手道和棒球卻面對著現實的殘酷。國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）指，入選奧運項目需符合「年輕化」和「性別平等」。因此加入年輕世代的代表運動，同時男女名額必須相等。他説到棒球在兩方面不理想，絕大部分的棒球員也是男性。現代也有以女性爲主的壘球，可是差異甚大。不過棒球/壘球會在來屆2028洛杉磯奧運重新納入奧運項目之內。 巴黎奧運霹靂舞 B-Girls賽程 8月9日22:00、8月10日02:00至03:23（金牌戰） 巴黎奧運霹靂舞 B-Boys賽程 8月10日22:00、8月11日02:00至03:23（金牌戰）

棒壘球於洛杉磯奧運回歸 有指棒球在奧運與美國職業棒球大聯盟（MLB）提出奧運會與MLB賽季舉行時間重叠，導致最好的球員也因此不能參戰奧運；有媒體指出就連日本職業聯賽選手也不獲球會准許參與奧運。導致棒球在上屆的東京奧運中反應冷淡。雖然如此，棒球預計在2028中的洛杉磯奧運中回歸。各位棒球迷能耐心等待它的歸來。

滑板滑水動運動攀登受年輕人歡迎 滑板（skateboarding），滑水（Surfing）和運動攀登（sport climbing）在東京奧運中首次亮相而能保留在2024巴黎奧運。主要是因為這兩項運動在年輕人中極受歡迎，並且符合國際奧委會推崇的「性別平等」而得以成為奧運的正式項目。距離奧運已經過了一段時間，可是這三個新項目你們真的了解嗎？

滑板分公園賽和街頭賽 滑板比賽分為兩個主要類別：公園賽和街頭賽。公園賽在一個充滿曲線和弧面的凹槽場地中進行，運動員利用這些弧面來增加起跳高度，從而在空中完成各種動作。街頭賽比賽則在模擬街頭環境的直路場地進行，包含樓梯、扶手欄杆和其他障礙物，滑板選手需展示一系列花式技巧，滑板控制能力決定得分。比賽將分為預賽和淘汰賽兩輪，每位選手需要進行三次表演，每次45秒，最好成績記錄為最終成績。 滑板比賽將會在巴黎的著名景點協和廣場進行，去屆女子滑板比賽金牌得主由日本包攬，公園賽是由四十住櫻拿下，街頭賽由西矢椛拿下冠軍。男子公園賽冠軍得主是來自澳洲的帕爾馬（Keegan Palmer），街式賽也是日本選手堀米雄斗奪得金牌。以上届奧運的趨勢，日本將會是滑板項目的强國。 巴黎奧運滑板賽程 7月27日 18:00、23:00（男子街頭賽決賽）

7月28日 18:00、23:00（女子街頭賽決賽）

8月6日 18:30、23:30（女子公園賽決賽）

8月7日 18:30、23:30（男子公園賽決賽）

滑水舉行地點︰大溪地 滑水運動員將在浪上執行各種動作和技巧，由五名裁判根據技巧的多樣性、類型和難度進行評分。運動員還會根據他們的速度、力量和流暢度來評分。奧運會選擇使用的是短板衝浪板，這種衝浪板比長板小，更快且更容易操控，非常適合執行壯觀的技巧。這次的比賽場地將會在南太平洋法屬波利尼西亞群島的大溪地舉行，距離巴黎15730公里、相隔10個時區，成為奧運史上距離主辦城市最遠的項目舉辦地點。上屆奧運女子冠軍得主是來自美國的Carissa Moore，男子是來自巴西的Ítalo Ferreira奪冠。 巴黎奧運滑水賽程 7月28日 01:00、05:48

7月29日 01:00、05:48

7月30日 01:00、05:48

7月31日 01:00、03:24、05:48、07:00、08:12、08:53、09:34（男子金牌戰）、10:15（女子金牌戰）