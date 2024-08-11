巴黎奧運｜新西蘭韓裔高球美女奪金　3戰奧運齊集金銀銅

新西蘭的高爾夫天后的高寶璟，在巴黎奧運的女子高爾夫球項目奪得金牌。她在最後一日交出穩定的成績，而其他主要競爭對手表現大跌，令她奪得這項冠軍，而德國的漢絲列特（Esther Henseleit）就後上獲得銀牌，銅牌是中國的林希妤。
憑着第2及第3日有好的表示，取得低標準低5桿及低4桿的成績，令高寶璟在最後一日前以低標準9桿的成績與瑞士的美查奧絲（Morgane Metraux）並列第1。高寶璟在第4日仍然取得4洞低標準1桿的「小鳥」，可是她在第1洞以高標準1桿完成，第13洞更是高標準2桿，在今日（11日）就只得低標準1桿的成績。不過總成績以低標準10桿的278，仍能取得冠軍。
競爭對手表現大失準
然而美查奧絲在第4個賽日表現大失準，全日4次高標準1桿、1次高標準2桿以及1次高3桿完成，結果她今日就只得高標準7桿的成績，排名急跌至並列18。同樣大跌還有美籍華人的張斯洋，張斯洋賽前與日本的山下美夢有並列第3，可是張斯洋在最後一日亦只以高標準2桿完成，而山下美夢有也以高標準1桿結束，最後張斯洋只得並列第8，而山下美夢有只得並列第4。
德國的漢絲列特在第4日就發揮出色，交出了7隻「小鳥」，以低標準6桿完成，一口氣由並列13升上第2，落後高寶璟2桿。而中國的林希妤最後一日亦以低標準3桿成績，最終以281桿獲得第3。
在里約奧運取得銀牌，東京奧運獲得銅牌，高寶璟終在巴黎贏得金牌。她賽後表示：「3次的奧運讓我有很多難以置信的經驗。我一直跟自己說『我為自己自豪』，其實我以前沒有這樣做過，我覺得這樣跟自己說是有點奇怪。不過一直說無論結果如何都以自己為傲。最後得到了金牌，這真是瘋狂，我也意想不到。」