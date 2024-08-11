巴黎奧運｜新西蘭韓裔高球美女奪金　3戰奧運齊集金銀銅

新西蘭的高爾夫天后的高寶璟，在巴黎奧運的女子高爾夫球項目奪得金牌。她在最後一日交出穩定的成績，而其他主要競爭對手表現大跌，令她奪得這項冠軍，而德國的漢絲列特（Esther Henseleit）就後上獲得銀牌，銅牌是中國的林希妤。

憑着第2及第3日有好的表示，取得低標準低5桿及低4桿的成績，令高寶璟在最後一日前以低標準9桿的成績與瑞士的美查奧絲（Morgane Metraux）並列第1。高寶璟在第4日仍然取得4洞低標準1桿的「小鳥」，可是她在第1洞以高標準1桿完成，第13洞更是高標準2桿，在今日（11日）就只得低標準1桿的成績。不過總成績以低標準10桿的278，仍能取得冠軍。