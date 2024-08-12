巴黎奧運｜日本取得本土舉辦以外最多金牌　不過因為行政壓力不辦巡遊

日本在今屆奧運取得20面金牌以及45面獎牌，是上屆以外的最佳成績。在過去的2012及2016年，日本都會為獎牌運動員舉行巡遊，不過日本媒體表示，日本奧委會以及殘疾人奧委會宣布因為考慮到營運負擔，決定不會舉行巡遊。
日本媒體報道，日本奧委會（JOC）及殘疾人奧委會（JPC）在周日（11日）確定，不會在巴黎奧運及殘奧會後舉行巡遊，原因是考慮到行政負擔。其實日本在2012年的倫敦奧運舉辦過勝利巡遊，當時有約50萬人參與，在之後一屆的2016年，更與殘奧會共同舉辦，並在東京的銀座及日本橋等主要地方有達80萬人聚集。不過到上屆東京奧運因為疫情關係而未有進行。
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田徑協會莫財獎金大縮水
其實根據日本媒體在奧運的報道，今屆多個項目的獎牌得主獎金其實都「大縮水」。當中以田徑最顯著，在東京奧運時田徑個人項目金牌可獲2,000萬日圓，銀牌1,000萬日圓及銅牌800萬日圓，但今屆田徑金牌就只有300萬日圓，銀牌200萬日圓及銅牌100萬日圓。在各個項目中，以高爾夫球獎金最高，金牌有2,000萬日圓，銅牌亦有600萬日圓。至於乒乓球及羽毛球金牌得主同樣有1,000萬日圓、銀牌有500萬日圓，而銅牌都有300萬日圓。日本田徑聯盟就表示，因為疫情之後的財政狀況惡化，令獎金大幅削減。
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衞冕滑板金牌堀米雄斗無獎金
不過部份的日本金牌項目體育協會是沒有提供獎金。就像是日本稱霸的滑板，日本滑板的相關協會表示，他們根本沒有預算向獎牌運動員發放獎金，故此連續兩屆奪金的堀米雄斗，以及在女子街頭賽贏得金牌的吉澤戀，都是沒有獎金。然而由於日本運動員部份有企業支持，故他們也會獲得所屬的企業提供獎金，而不用協會提供。
日本上屆在主場獲得27面金牌及總數58面獎牌，是該國歷來最多，也是史上首次躋身獎牌榜的三甲。在今屆奧運日本初段更在獎牌榜上領先，而最終亦以20面金牌完成，是在日本舉辦的奧運會以外，獲得金牌及獎牌數量最多的一次。