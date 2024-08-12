巴黎奧運｜日本取得本土舉辦以外最多金牌　不過因為行政壓力不辦巡遊

衞冕滑板金牌堀米雄斗無獎金 不過部份的日本金牌項目體育協會是沒有提供獎金。就像是日本稱霸的滑板，日本滑板的相關協會表示，他們根本沒有預算向獎牌運動員發放獎金，故此連續兩屆奪金的堀米雄斗，以及在女子街頭賽贏得金牌的吉澤戀，都是沒有獎金。然而由於日本運動員部份有企業支持，故他們也會獲得所屬的企業提供獎金，而不用協會提供。 日本上屆在主場獲得27面金牌及總數58面獎牌，是該國歷來最多，也是史上首次躋身獎牌榜的三甲。在今屆奧運日本初段更在獎牌榜上領先，而最終亦以20面金牌完成，是在日本舉辦的奧運會以外，獲得金牌及獎牌數量最多的一次。

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