奧運女子足球的分組賽，日本女足以3:1擊敗尼日利亞，以分組次名出線八強。而今場比賽，之前因傷而未有上陣的中場美女北川光今場首度出戰奧運，在上半場補時射入一個往死角的罰球，令日本隊鎖定勝局。這位中場表示，其實罰球本身不是由她負責，但球隊主將的長谷川唯着她一試，而她沒想過就這樣直飛死角。

首戰不敵西班牙，日本之後分組賽擊敗了巴西，最後一仗對非洲的尼日利亞。然而受到球員受傷影響，作出個別的名單轉變，尤其是早前在對加納友賽受傷的北川光，藉此重返正選大軍。在這場比賽是她首次的奧運比賽，日本上半場已憑濱野真香及田中美南的入球領先，雖然尼日利亞之後追回一球。但在補時階段日本在右路25碼位置獲得罰球，北川光起腳越過人牆飛向死角入網，令日本半場領先3:1，而日本最後也以這比數完場。