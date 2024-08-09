日本羽毛球代表在完成賽事後今日（9日）早上返抵東京。成為最受網民歡迎的「國民老婆」志田千陽在返抵日本後笑言有點擔心東京炎熱的天氣抵不住，而她更透露很想可以有時間休息，因為她最想是下月初去看乃木坂46演唱會。至於志田的拍檔松山奈未就指，中國選手越來越強，就像「魔物」一樣。
日本羽毛球隊在今日返抵羽田機場並舉行記者會。備受網民關注的女雙組合志田千陽與松山奈未回應記者。志日表示，日本的天氣炎熱「我擔心自己能否生存。」對於四強不敵中國組合，她們覺得是可惜，松山指：「中國組合的實力越來越強，就像魔物一樣。」不過中國及日本的組合其實關係不錯，當中志田千陽也與譚寧有不少合照，在頒獎禮上迷倒一眾網民的一幕，志田其實也只是向譚寧單眼，而不是對觀眾們。
未確定是否參加下屆
對於在奧運的表現，志田指，今次賽事讓她們取得很多比賽的經驗，雖然結果是可惜，但對表現並不後悔。她又表示雖然沒達成賽前金牌的目標，但透過今次奧運讓自己取得了突破。對於會否準備出戰下一屆的洛杉磯奧運，志田就表示目前對組合的狀況很滿意，並且大家已拚盡全力。至於未來的目標可能等待適當的時間二人才會討論一下。
日本公開賽將會在本月20日展開，這會是日本隊奧運後在主場與球迷會面，松山就呼籲支持者入場觀看。然而在完成日本公開賽後的一個星期，就會是韓國公開賽，志田就抱怨沒有時間休息，她表示因為根據國際羽毛球聯會的規則，選手有出場的義務，否則會被罰款，她表示想留在日本還有更多的事情想做。因為她還想去看在9月2至4日在東京舉行的乃木坂46演唱會，她表示：「我真的很想去看呀，不過比賽也很重要。」
韓國公開賽今年會在8月27日至9月1日進行，而香港公開賽會在9月10日至15日進行，兩項賽事同為國際羽聯500分系列賽事，根據規定，世界前10雙打組合是強制需要參加9個500系列賽中的其中2場。