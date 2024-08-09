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體育
2024-08-09 18:55:48

巴黎奧運｜日本羽毛球女神志田千陽呻比賽密　想申請放假睇演唱會

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志田千陽與松山奈未。(美聯社)

志田千陽與松山奈未。(美聯社)

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日本羽毛球代表在完成賽事後今日（9日）早上返抵東京。成為最受網民歡迎的「國民老婆」志田千陽在返抵日本後笑言有點擔心東京炎熱的天氣抵不住，而她更透露很想可以有時間休息，因為她最想是下月初去看乃木坂46演唱會。至於志田的拍檔松山奈未就指，中國選手越來越強，就像「魔物」一樣。

日本羽毛球隊在今日返抵羽田機場並舉行記者會。備受網民關注的女雙組合志田千陽與松山奈未回應記者。志日表示，日本的天氣炎熱「我擔心自己能否生存。」對於四強不敵中國組合，她們覺得是可惜，松山指：「中國組合的實力越來越強，就像魔物一樣。」不過中國及日本的組合其實關係不錯，當中志田千陽也與譚寧有不少合照，在頒獎禮上迷倒一眾網民的一幕，志田其實也只是向譚寧單眼，而不是對觀眾們。

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迷倒不少網民的志田眨眼。(網上圖片)

迷倒不少網民的志田眨眼。(網上圖片)

未確定是否參加下屆

對於在奧運的表現，志田指，今次賽事讓她們取得很多比賽的經驗，雖然結果是可惜，但對表現並不後悔。她又表示雖然沒達成賽前金牌的目標，但透過今次奧運讓自己取得了突破。對於會否準備出戰下一屆的洛杉磯奧運，志田就表示目前對組合的狀況很滿意，並且大家已拚盡全力。至於未來的目標可能等待適當的時間二人才會討論一下。

日本公開賽將會在本月20日展開，這會是日本隊奧運後在主場與球迷會面，松山就呼籲支持者入場觀看。然而在完成日本公開賽後的一個星期，就會是韓國公開賽，志田就抱怨沒有時間休息，她表示因為根據國際羽毛球聯會的規則，選手有出場的義務，否則會被罰款，她表示想留在日本還有更多的事情想做。因為她還想去看在9月2至4日在東京舉行的乃木坂46演唱會，她表示：「我真的很想去看呀，不過比賽也很重要。」

韓國公開賽今年會在8月27日至9月1日進行，而香港公開賽會在9月10日至15日進行，兩項賽事同為國際羽聯500分系列賽事，根據規定，世界前10雙打組合是強制需要參加9個500系列賽中的其中2場。

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志田千陽與拍檔松山奈未。(日本奧委會IG) 志田千陽與拍檔松山奈未及混雙銅牌的東野有紗及渡邊勇大於冠軍廣場合照。(X) 日本羽毛球代表志田千陽。(網上截圖) 志田千陽與松山奈未在四強不敵中國組合。(路透社) 日本美女運動員，羽毛球代表志田千陽。(IG) 日本羽毛球代表志田千陽。(IG) 日本羽毛球代表志田千陽。(IG) 日本羽毛球代表志田千陽。(IG) 日本羽毛球代表志田千陽。(IG)

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