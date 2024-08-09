日本羽毛球代表在完成賽事後今日（9日）早上返抵東京。成為最受網民歡迎的「國民老婆」志田千陽在返抵日本後笑言有點擔心東京炎熱的天氣抵不住，而她更透露很想可以有時間休息，因為她最想是下月初去看乃木坂46演唱會。至於志田的拍檔松山奈未就指，中國選手越來越強，就像「魔物」一樣。

日本羽毛球隊在今日返抵羽田機場並舉行記者會。備受網民關注的女雙組合志田千陽與松山奈未回應記者。志日表示，日本的天氣炎熱「我擔心自己能否生存。」對於四強不敵中國組合，她們覺得是可惜，松山指：「中國組合的實力越來越強，就像魔物一樣。」不過中國及日本的組合其實關係不錯，當中志田千陽也與譚寧有不少合照，在頒獎禮上迷倒一眾網民的一幕，志田其實也只是向譚寧單眼，而不是對觀眾們。