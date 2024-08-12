巴黎奧運閉幕，上周成為歷來首位完成奧運公路賽的港隊女車手李思穎，煞科日在場地單車女子全能賽得第20名，未能衝擊前10名目標。21歲首戰奧運的「小女車神」賽後自言發揮差勁，自責爆喊。李思穎當晚收拾心情，隨即與跆拳道男將盧蔚豐出席閉幕禮擔任港隊男女持旗手，今日「小女車神」於社交平台稱，「多謝大家嘅支持同鼓勵，我已經平復好心情，準備好未來繼續努力，多謝大家關心」。
李思穎昨賽後稱「好對不起教練、對不起一直陪我準備全能賽的隊友、對不起大家。本來希望可以在捕捉賽改善到，但還是踩得那麼差，甚至比以往更差，訓練上所有練到的東西都發揮不到出來，所有教練、Sarah（李慧詩）教我怎樣踩、之前比賽的總結，全部都在戰術上應用不到。」她自言能力不足，戰術發揮亦有問題，「自己唔知做緊咩，浪費好多體力」，他希望見識到強手實力後，希望可繼續努力訓練，參加更多比賽，去改善自己的體能及戰術上的應用。
「好多人都話佢接我班」 稱外界畀太大壓力
為HOY TV擔任奧運旁述的李慧詩看完李思穎訪問後，認為對方沒有發揮出表現，鼓勵師妹「運動員就係咁，輸咗，總結咗，發現自己唔知做緊啲乜，4年之後再繼續，輸咗係無對唔住任何人。好開心見到你喺場上，你嘅目標已經達到一半，你講過公路賽目標是完賽，咁已經完成咗，場地賽仲有好多嘢要克服，希望之後4年你都可以克服到。」，她又指外界封近4年才冒起的李思穎為「女車神」接班人，予她太大壓力，「好多人都話佢接我班，畀得太大壓力佢，我每次同佢通電，都會同佢講呢個比賽係去享受」。李慧詩又以日本單車運動員梶原悠未為例，她在東京奧運奪得銀牌，巴黎奧運全能賽僅排第17名。