之後第3場的淘汰賽，李思穎只能取得第18名，未能提升名次。到最後一項的記分賽，李思穎一直在車群中間，未能突破在記分圈中取得分數，在這一場取得第19名，總成績亦以第20名完成比賽。 李思穎賽後對自己表現感到失望，她指自己雖然獲得前香港代表李慧詩及教練等的指導，可是都未能發揮出來，她表示覺得自己浪費了他們的教導，覺得有點「對不起」他們。她指自己透過今次比賽了解到與世界頂級代表的距離，希望可以改善好自己的技術及比賽的策略再挑戰。

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票 ⬇️⬇️ 立即參加⬇️⬇️