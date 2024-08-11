巴黎奧運的最後一個比賽日，僅餘的香港代表單車的李思穎出戰場地單車項目的個人全能賽事。在首場的捕捉賽，李思穎得第19名，在第2場的配速賽雖然李思穎未取得分數，但以第13名完成，而之後的淘汰賽取得第18名後，在完成3個項目暫列18位。到最後的記分賽，李思穎未取得分數，最後以第20名完成比賽。
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在公路單車項目成為首位完成賽事的香港車手，李思穎在最後一日轉戰場地賽事。她在個人全能賽上陣，在第一場的捕捉賽，李思穎一直跟隨着車群，最後在22位車手中只取第19位。
在第2場的配速賽，比賽在5圈以後開始計分，不過李思穎未能搶得上前面爭取分數，不過她仍是以第13名完成，在總成績暫時排18位。
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之後第3場的淘汰賽，李思穎只能取得第18名，未能提升名次。到最後一項的記分賽，李思穎一直在車群中間，未能突破在記分圈中取得分數，在這一場取得第19名，總成績亦以第20名完成比賽。
李思穎賽後對自己表現感到失望，她指自己雖然獲得前香港代表李慧詩及教練等的指導，可是都未能發揮出來，她表示覺得自己浪費了他們的教導，覺得有點「對不起」他們。她指自己透過今次比賽了解到與世界頂級代表的距離，希望可以改善好自己的技術及比賽的策略再挑戰。