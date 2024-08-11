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體育
2024-08-11 20:40:00

巴黎奧運．香港代表｜李思穎壓軸出戰場地單車　個人全能以20名完成

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香港代表李思穎在場地單車的個人賽的捕捉賽出戰。(相片由港協暨奧委會提供)

香港代表李思穎在場地單車的個人賽的捕捉賽出戰。(相片由港協暨奧委會提供)

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巴黎奧運的最後一個比賽日，僅餘的香港代表單車的李思穎出戰場地單車項目的個人全能賽事。在首場的捕捉賽，李思穎得第19名，在第2場的配速賽雖然李思穎未取得分數，但以第13名完成，而之後的淘汰賽取得第18名後，在完成3個項目暫列18位。到最後的記分賽，李思穎未取得分數，最後以第20名完成比賽。

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香港代表李思穎在場地單車的個人賽的捕捉賽出戰。(相片由港協暨奧委會提供) 香港代表李思穎在場地單車的個人賽的捕捉賽出戰。(相片由港協暨奧委會提供) 香港代表李思穎（右4）在場地單車的個人賽的捕捉賽出戰。(路透社) 香港代表李思穎（左下2）在場地單車的個人賽的捕捉賽出戰。(路透社) 香港代表李思穎（中）在場地單車的個人賽的捕捉賽出戰。(路透社) 香港代表李思穎在場地單車的個人賽的捕捉賽出戰。(相片由港協暨奧委會提供) 香港代表李思穎在場地單車的個人賽的捕捉賽出戰。(相片由港協暨奧委會提供)

在公路單車項目成為首位完成賽事的香港車手，李思穎在最後一日轉戰場地賽事。她在個人全能賽上陣，在第一場的捕捉賽，李思穎一直跟隨着車群，最後在22位車手中只取第19位。

在第2場的配速賽，比賽在5圈以後開始計分，不過李思穎未能搶得上前面爭取分數，不過她仍是以第13名完成，在總成績暫時排18位。

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李思穎在第2場的配速賽以第13名完成。(相片由港協暨奧委會提供) 李思穎在第2場的配速賽以第13名完成。(相片由港協暨奧委會提供) 李思穎在第2場的配速賽以第13名完成。(相片由港協暨奧委會提供) 李思穎（左上2）在第2場的配速賽以第13名完成。(路透社)

之後第3場的淘汰賽，李思穎只能取得第18名，未能提升名次。到最後一項的記分賽，李思穎一直在車群中間，未能突破在記分圈中取得分數，在這一場取得第19名，總成績亦以第20名完成比賽。

李思穎賽後對自己表現感到失望，她指自己雖然獲得前香港代表李慧詩及教練等的指導，可是都未能發揮出來，她表示覺得自己浪費了他們的教導，覺得有點「對不起」他們。她指自己透過今次比賽了解到與世界頂級代表的距離，希望可以改善好自己的技術及比賽的策略再挑戰。

李思穎在第3場的淘汰賽僅獲18名。(相片由港協暨奧委會提供) 李思穎在第3場的淘汰賽僅獲18名。(相片由港協暨奧委會提供) 李思穎在第3場的淘汰賽僅獲18名。(相片由港協暨奧委會提供) 李思穎在最後的記分賽獲得19名。(路透社) 李思穎在最後的記分賽獲得19名。(相片由港協暨奧委會提供) 李思穎在最後的記分賽獲得19名。(相片由港協暨奧委會提供) 李思穎在最後的記分賽獲得19名。(相片由港協暨奧委會提供)
巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月18日更新（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月11日李思穎出戰場地單車。（am730製圖）

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