巴黎奧運女子重劍個人賽賽程 7月27日 4:00PM 64強

7月27日 4:50PM 32強

7月27日 8:10PM 16強

7月27日 9:50PM 8強

7月28日 1:00AM 4強

7月28日 2:40AM 銅牌戰

7月28日 3:30AM 金牌戰

江旻憓宋世羅十度交手熟路 除了孫一文，前世界「一姐」宋世羅（송세라）都是Vivian爭牌攔路虎。該位30歲韓國名將挫擁2面世界盃金牌，更是2022年世界冠軍，與江旻憓屬老對手，自2019年以來已10度交手，前8次平分春色，直至最近2仗港將取得連捷才累積6勝4負，但若然奧運遇上宋世羅，江旻憓也沒有必勝把握。 原文刊登於 Yahoo 體育