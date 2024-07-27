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體育
2024-07-27 10:00:00

巴黎奧運｜江旻憓獲美媒睇好奪女子重劍銅牌　衝香港隊首牌最驚邊啲對手？

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巴黎奧運｜江旻憓獲美媒睇好奪女子重劍銅牌　衝香港隊首牌最驚邊啲對手？（am730製圖）

巴黎奧運｜江旻憓獲美媒睇好奪女子重劍銅牌　衝香港隊首牌最驚邊啲對手？（am730製圖）

香港「仙氣劍后」江旻憓2016年初戰奧運即打入16強創歷史，上屆在東京雖8強止步仍寫最佳戰績。經過三年磨練，Vivian捲土重來，以「世一」身分於7月27日亮相巴黎奧運，為香港衝擊今屆第一面獎牌。

今季已三奪FIE國際賽后冠的江旻憓狀態大勇，美國體育權威雜誌《Sports Illustrated》預測她能奪下銅牌。當然，劍壇猛將如雲，多位女重劍客都對Vivian帶來威脅，不過相比之下，江旻憓似乎忌諱中、韓選手多於歐洲對手。且看「一姐」能否「刺」出重圍，實現獎牌夢！

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

巴黎奧運．劍擊｜江旻憓女子重劍勁敵Alberta Santuccio來自意大利。 巴黎奧運．劍擊｜江旻憓女子重劍勁敵Maria Florence Candassamy對賽不及Vivian

江旻憓世界排名及對賽壓法、意劍手

今屆奧運女重參賽劍手中，世界前8全數列席，僅隨江旻憓之後排第2、3位的法國簡達絲美（Maria Florence Candassamy）及意大利珊杜絲奧（Alberta Santuccio），是去年世界錦標賽冠、亞軍得主，後者更是東京奧運團體賽銅牌功臣，然而Vivian與兩人對賽往績卻佔得上風，鬥簡達絲美3戰僅1敗，最近一次在去年哥倫比亞大獎賽以大比數15：8奏凱，迎擊珊杜絲奧更是3全勝。

至於世界排名第5及11位的另外兩位意大利老將莉絲（Giulia Rizzi）及菲雅明歌（Rossella Fiamingo），雖在世界大賽屢奪殊榮，但對江旻憓同樣輸多贏少。

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巴黎奧運．劍擊｜江旻憓女子重劍勁敵孫一文來自中國山東。 巴黎奧運．劍擊｜江旻憓女子重劍勁敵宋世羅曾是一姐。

孫一文對賽略勝江旻憓

反觀中、韓劍手往往能剋制江旻憓Vivian，尤其是中國美女劍客孫一文。32歲的孫一文來自山東，2013年入選中國國家隊，2016年首戰奧運即有亮眼表現，摘下個人賽銅牌兼協助中國隊贏得團體賽銀牌，4年後在東京奧運大熟大勇，過關斬將殺入決賽，最終「決一劍」以11：10絕殺羅馬尼亞對手圓金牌美夢。東奧之後，孫一文決定放假充電，直至2022年11月才回歸國際賽，「全運會之後，我放了假，需要重整技術，把思維打開。」她去年在米蘭世錦賽奪得個人賽銅牌，狀態回勇，即將第三度出征奧運，力爭衛冕，「我已經贏過奧運，今次參賽只是不想留有半點遺憾。」孫一文歷來與江旻憓5次對壘，以3勝2負略為佔優。

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巴黎奧運女子重劍個人賽賽程

  • 7月27日 4:00PM 64強
  • 7月27日 4:50PM 32強
  • 7月27日 8:10PM 16強
  • 7月27日 9:50PM 8強
  • 7月28日 1:00AM 4強
  • 7月28日 2:40AM 銅牌戰
  • 7月28日 3:30AM 金牌戰
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江旻憓宋世羅十度交手熟路

除了孫一文，前世界「一姐」宋世羅（송세라）都是Vivian爭牌攔路虎。該位30歲韓國名將挫擁2面世界盃金牌，更是2022年世界冠軍，與江旻憓屬老對手，自2019年以來已10度交手，前8次平分春色，直至最近2仗港將取得連捷才累積6勝4負，但若然奧運遇上宋世羅，江旻憓也沒有必勝把握。

原文刊登於 Yahoo 體育