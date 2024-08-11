巴黎奧運｜澳洲選手「袋鼠」霹靂舞得0分　代表團對網民取笑表失望

今屆巴黎奧運新增的霹靂舞已完成男女子組的比賽，不過賽後話題依然不斷。其中在女子組，澳洲的霹靂舞代表古恩（Rachael Gunn），因為獨特的「袋鼠舞」在網上引起話題，不過似乎比賽的裁判並不懂欣賞，令她在3場分組賽事都沒有分數，事件被網民取笑，而澳洲代表團為此聲明對網上的嘲笑表示失望。

36歲的古恩，是澳洲霹靂舞的代表人物，而她的正職是一位大學講師，她以「Raygun」的舞者名字出戰奧運。她在分組與最後銀牌得主的立陶宛代表，以及美國及法國的選手在分組同組。她在3場的比賽都未獲裁判給予分數，3場都輸0:18的評分完成。原因是她與其他對手不同，她獨特的方式讓人有點摸不著頭腦。