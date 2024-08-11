巴黎奧運｜澳洲選手「袋鼠」霹靂舞得0分　代表團對網民取笑表失望

今屆巴黎奧運新增的霹靂舞已完成男女子組的比賽，不過賽後話題依然不斷。其中在女子組，澳洲的霹靂舞代表古恩（Rachael Gunn），因為獨特的「袋鼠舞」在網上引起話題，不過似乎比賽的裁判並不懂欣賞，令她在3場分組賽事都沒有分數，事件被網民取笑，而澳洲代表團為此聲明對網上的嘲笑表示失望。
36歲的古恩，是澳洲霹靂舞的代表人物，而她的正職是一位大學講師，她以「Raygun」的舞者名字出戰奧運。她在分組與最後銀牌得主的立陶宛代表，以及美國及法國的選手在分組同組。她在3場的比賽都未獲裁判給予分數，3場都輸0:18的評分完成。原因是她與其他對手不同，她獨特的方式讓人有點摸不著頭腦。
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古恩：人生有多少機會可以在國際舞台做這些？
古恩在賽後解釋：「我從沒打算要擊敗這些做到最好的女孩，即是很有活力和力量的動作。因此我想走獨特的方向，更有藝術性和創意，因為你人生有多少機會可以在國際舞台做這些？」她表示：「我一直都是冷門，而我想將自己留下與別不同的方式。」
澳洲代表團團長的美雅絲（Anna Meares）對於網上有關古恩的批評及取笑表示：「我想在社交媒體上出現的巨魔及鍵盤戰士的行為，以及給予他們評論和播放時間的人們，對此令人感到失望。」美雅絲在周末（10日）的記者會上表示：「我絕對喜愛她的勇氣，以及她的個性，因此對她受到的攻擊感到失望。」
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「不要害怕與別不同」
不過古恩面對這些批評，她在社交媒體上說：「不要害怕與別不同，走出去那裡代表你自己，到你永遠不會去到那個地方。」美雅絲指：「在2008年，因為她是這個男性主導運動的唯一女性，讓她把自己關在房內哭泣。這需要很大勇氣讓她繼續，並為自己爭取機會參與這個她喜歡的運動。」
Dr Raygun is an Aussie legend.— Craig Foster (@Craig_Foster) August 10, 2024
We dance to our own beat.
And bring marsupial energy to every contest.
She’s a national treasure.
Give her an AO.
💚💛#Paris2024 pic.twitter.com/yaTaF5LTSz
Australia just set breakdancing back 40 years #breaking #Olympics #Olympics2024 #ParisOlympics #breakdancing #raygun pic.twitter.com/i5ivX1v0Al— michael✨ (@inluvin3days) August 9, 2024