巴黎奧運｜烏茲別克拳手奪金教練心臟病發　英國醫療團隊協助急救挽回一命

兩名英國奧運隊的醫療人員，在拳擊館內拯救了一名烏茲別克拳擊教練的生命。在上周四（8日）烏茲別克拳擊手杜斯馬托夫（Hasanboy Dusmatov）贏得金牌後，其教練的基利切夫（Tulkin Kilichev）在熱身區心臟病發，此時一名英國的物理治療師與一名醫生上前救助了基利切夫，讓他保住性命。

英國的物體治療師利尼斯（Robbie Lillis）與醫生的夏治辛格（Harj Singh）當時正在拳擊場館。利尼斯表示，當時聽到有人高呼醫生，於是與辛格趕上前使用心肺復甦法及除顫器拯救基利切夫。之後基利切夫送往醫院，目前據說情況穩定。