巴黎奧運｜烏茲別克拳手奪金教練心臟病發　英國醫療團隊協助急救挽回一命

兩名英國奧運隊的醫療人員，在拳擊館內拯救了一名烏茲別克拳擊教練的生命。在上周四（8日）烏茲別克拳擊手杜斯馬托夫（Hasanboy Dusmatov）贏得金牌後，其教練的基利切夫（Tulkin Kilichev）在熱身區心臟病發，此時一名英國的物理治療師與一名醫生上前救助了基利切夫，讓他保住性命。
英國的物體治療師利尼斯（Robbie Lillis）與醫生的夏治辛格（Harj Singh）當時正在拳擊場館。利尼斯表示，當時聽到有人高呼醫生，於是與辛格趕上前使用心肺復甦法及除顫器拯救基利切夫。之後基利切夫送往醫院，目前據說情況穩定。
利尼斯表示，最初烏茲別克的團隊還在為杜斯馬托夫贏得金牌而慶祝，不過在之後聲音變得不再是慶祝的氣氛：「有人在叫醫生，要求救援。夏治是第一個有反應，然而我帶着我們的急救包上前。」他表示自己在辛格醫生的30秒後到，而辛格已為基利切夫進行心外壓。他又說：「當時整個環境，有很多教練看來很擔心那個情況，所以我們花了點時間將他們帶開去。」利尼斯表示之後他使用除顫器為基利切夫提供能量並恢復了心跳。
場地的醫療團隊在幾分鐘後到場，並將基利切夫帶往醫院。利尼斯表示，希望基利切夫可盡快康復：「我真的很感激我們帶着所有裝備隨身，而我與夏治也是受過訓練。」他表示在事後的一晚都難以入睡，但慶幸是一個生命得到拯救，利尼斯表示，他母親告訴他：「這就是你的奧運時刻。」