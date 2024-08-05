巴黎奧運｜祖高域男單封王　成「金滿貫」第五人

塞爾維亞網壇巨星祖高域在巴黎奧運男單網球決賽中奪金，這位37歲的老將擊敗西班牙球手艾卡拿斯，成為網壇史上第五位完成「金滿貫」的傳奇，奠定史上最強地位。
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苦戰兩盤至決勝局 勇奪「金滿貫」圓夢
網壇三巨頭中，賽前只有祖高域（Novak Djokovic）未曾奪得奧運金牌，他的對手費達拿（Roger Federer）和拿度（Rafael Nadal）分別在2008年北京奧運奪得男雙金牌和男單金牌。而祖高域只曾在北京奧運拿下銅牌，奧運金牌是他職業生涯最後一項未贏過的冠軍。作為賽事的焦點人物，他在當地時間4日的決賽中，直落兩盤以7:6的成績擊敗21歲西班牙新星艾卡拿斯(Carlos Alcaraz)，首次在奧運會上奪金。成為繼拿度和「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）等人後，網壇第五位完成「金滿貫」的球手。
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賽後激情淚流 榮幸為國爭光
賽後祖高域激動落淚，並在訪問中對奪金仍然感到震驚，形容戰情相當緊湊，已經打出最好表現。他認為自己在比賽中已付出一切身心靈，終於在37歲贏得奧運。並表示很自豪為祖國塞爾維亞贏得這塊金牌。