巴黎奧運｜美國女籃1分險勝法國奪最後一金　歷史性八連冠

法國下半場一度領先10分 第3節的比賽，法國連取8分將比數拉開，在一度拉開過10分之下，美國之後再連取5分將比數拉近。而美國在逐漸收窄差距，完第3節美國又領先45:43。第4節的比賽，雙方最初1分多鐘都沒有得分，而法國之後率先追平。兩隊在之後多次打成平手，美國隊在最後1分19秒先由卡菈曲芭（Kahleah Copper）上籃將比數拉開62:59，之後艾查威爾遜（A'ja Wilson）罰球2罰中1，將比數拉開4分距離。 美國隊在最後13秒的犯規，被法國的2個罰球追近。雖然美國之後同樣以罰球拉開，不過嘉比威廉絲（Gabby Williams）的3分，令法國在最後5秒追至只落後1分。美國隊之後再有曲芭射入2個罰球。不過在最後一擊，法國的威廉絲3分線上起手，卻因為剛好踏中3分線，結果射入只得2分，而法國也因此以66:67不敵美國。美國歷史性連續7次奪得女籃的金牌。

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