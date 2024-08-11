巴黎奧運｜美國女籃1分險勝法國奪最後一金　歷史性八連冠

巴黎奧運的閉幕一戰，女子籃球的決賽，美國以67:66的比數，1分之微擊敗法國，歷史性連續8屆贏得金牌。
作為今屆奧運的最後一面金牌，美國與東道主的法國爭奪，也是男子組決賽的同樣對決。不過對上6屆冠軍的美國，面對着東道主的法國，開局尚算順利，首節領先15:9。但是第2節美國的失誤頻頻，加上外圍投射又完全失靈，半場被法國追平25平手。
巴黎奧運｜閉幕禮時間、香港運動員成績及直播懶人包
法國下半場一度領先10分
第3節的比賽，法國連取8分將比數拉開，在一度拉開過10分之下，美國之後再連取5分將比數拉近。而美國在逐漸收窄差距，完第3節美國又領先45:43。第4節的比賽，雙方最初1分多鐘都沒有得分，而法國之後率先追平。兩隊在之後多次打成平手，美國隊在最後1分19秒先由卡菈曲芭（Kahleah Copper）上籃將比數拉開62:59，之後艾查威爾遜（A'ja Wilson）罰球2罰中1，將比數拉開4分距離。
美國隊在最後13秒的犯規，被法國的2個罰球追近。雖然美國之後同樣以罰球拉開，不過嘉比威廉絲（Gabby Williams）的3分，令法國在最後5秒追至只落後1分。美國隊之後再有曲芭射入2個罰球。不過在最後一擊，法國的威廉絲3分線上起手，卻因為剛好踏中3分線，結果射入只得2分，而法國也因此以66:67不敵美國。美國歷史性連續7次奪得女籃的金牌。
美國威爾遜取得「雙雙」
美國的威爾遜是今場得分最多的球員，她今場獨取21分及有13個籃板，至於法國的威廉絲亦有19分的貢獻。兩隊今場的命中率都不高，美國全場56投19中，法國73投23中，然而美國的罰球機會較多。而美國縱使今場的失誤達19次，比法國14次高，但防守方面美國6次的封阻，抵住了法國的反擊，而且法國在「油漆區」僅得20分，美國就有30分。